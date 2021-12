© Copyright : DR

Kiosque360. Le fonds d’investissement londonien Helios Investment Partners vient d’acquérir une part majoritaire au sein du groupe marocain T2S, leader de la distribution de matériel médical au Maroc et en Afrique francophone. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

C’est chose faite. CDG Invest Growth (CIG), le gestionnaire de fonds de private equity, précédemment connu sous le nom de CDG Capital Private Equity, et Techniques Science-Santé (T2S) viennent d’annoncer la finalisation de la cession de cette dernière à une holding détenue majoritairement par le fonds Helios Investment Partners, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 16 décembre, en précisant que ce fonds londonien avait déjà acquis, quelques mois plus tôt, 35% de BIM Stores.

«Nous avons eu la chance de choisir le meilleur partenaire et nous n’en serions pas là aujourd’hui sans son support et sa valeur ajoutée pendant les cinq dernières années», a soutenu Abderraouf Sordo, fondateur et président-directeur général de T2S. Pour lui, «cette opération est également le moment de célébrer les réalisations exceptionnelles et la transformation de notre société depuis que nous avons ouvert notre capital à un fonds de private equity en 2016.» En 2020, T2S a généré des revenus de 700 millions de dirhams.

Abderraouf Sordo n’est pas le seul à avoir le sourire. Brahim Guessous, Partner chez CDG Invest Growth, se réjouit également d’y avoir participé. «Nous sommes ravis d’avoir réalisé un très bel exit pour nos investisseurs, mais également d’avoir réussi notre mission de transformer une PME marocaine en champion régional, leader de son secteur d’activité et qui s’inscrit aujourd’hui dans un projet panafricain». CIG gère près de 1.800 millions de sirhams levés auprès d’une variété d’investisseurs institutionnels marocains et internationaux, précise le journal. Et Brahim Guessous d’ajouter que «notre investissement dans T2S est venu après la promulgation de la loi 131-13, en 2015, qui a permis une injection significative de capitaux et la réalisation de nombreux projets structurants dans le secteur de la santé.»