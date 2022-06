© Copyright : DR

Kiosque360. La mise en œuvre des projets programmés est optimale dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole Génération Green (SGG) 2020-2030, comme le décrit l’ORMVASM. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, le conseil d’administration de l’Office régional de la mise en valeur agricole du Souss-Massa (ORMVASM) a passé en revue les réalisations des projets programmés dans le cadre de la Stratégie de Génération Green (SGG) 2020-2030, et les plus importants en cours de mise en œuvre, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 27 juin.

Parmi les réalisations, une partie est dédiée au premier fondement de la SGG tablant sur «la priorité à l’élément humain». L’ORMVASM a ainsi initié le projet de l’assurance agricole (1.150 agriculteurs sur une superficie de 11.000 ha), le chantier de la protection sociale des agriculteurs (60.000 personnes concernéesw) ou encore les projets soutenant l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles (valorisation des terres agricoles collectives et mise en place du Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles du Souss-Massa).

Concernant les projets autour du deuxième fondement de la SGG (pérennité du développement agricole), la zone d’action de l’ORMVA du Souss-Massa s’est consolidée par de nouveaux investissements dans le cadre du Fonds de développement agricole (FDA), comme l’appuie le journal, précisant que 9 projets d’unités de valorisation ont notamment été initié dans le cadre du programme d’accélération industrielle.

L’ORMVASM a aussi fait le bilan des réalisations (techniques et financières) de l’Office au titre de l’exercice 2021 ainsi que l’état d’avancement d’exécution du budget 2022. Ainsi, le journal explique qu’en matière d’exécution des budgets, l’ORMVASM a pu atteindre 100% comme 96% de taux d’engagement et de paiement en ce qui concerne le budget d’investissement, et 100% (engagement et paiement) pour le budget de fonctionnement.