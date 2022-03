© Copyright : DR

Dans le cadre de sa tournée régionale, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a donné le coup d’envoi de deux projets dans le cadre de la stratégie «Génération Green 2020-2030», rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 28 mars.

Le premier est le Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles et agroalimentaires (CRJEA) de la région Fès-Meknès au sein du Qualipôle Alimentation de Meknès, marquant l’opérationnalisation du premier fondement de la stratégie «Génération Green 2020-2030» qui vise la valorisation de l’élément humain, soutient le journal. Les missions du centre? L’orientation et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets d’entrepreneuriat en agriculture et en agroalimentaire.

Le second projet? Le centre «Dar Al Moustatmir Al Qaraoui» au niveau de la province d’El Hajeb. Lancé par le Crédit Agricole du Maroc, ce site vise à accompagner l’entrepreneuriat des jeunes en milieu rural dans le cadre de la stratégie agricole «Génération Green 2020-2030».

Lors de sa visite dans la région de Fès-Meknès, le ministre Mohamed Sadiki s’est également intéressé à la mise en œuvre des programmes de développement dans la région, ainsi qu’à l’avancement de la campagne agricole 2021-2022 et au programme de semis direct dans la commune de Sebt Jahjouh.

Le semis direct est une technique qui «permet l’amélioration des rendements des céréales de 30% en moyenne et leur stabilisation, notamment en année sèche, la réduction des coûts d’installation des céréales de 60%, des doses de semis de 30%, ainsi que la réduction de l’érosion du sol de plus de 50%», comme l’a notamment mis en avant le ministre de tutelle, ajoutant qu’elle améliore la résilience et l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques, un axe majeur de la stratégie Génération Green.