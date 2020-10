© Copyright : DR

Kiosque360. CDG Invest enrichit davantage le programme 212 Founders au profit des porteurs de projets. Les détails.

Le programme 212 Founders, soutenu par CDG Invest, vient de faire peau neuve avec un contenu digital plus riche, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce mardi 13 octobre. Le quotidien indique qu’on y retrouve, entre autres, un dispositif d’accompagnement et de financement, les investissements effectués, les startups bénéficiaires et, surtout, un nouveau guide en faveur des jeunes entrepreneurs. On apprend aussi que ce «playbook» couvre toutes les étapes de création d’entreprise et la stratégie nécessaire pour son développement. «Il s’articule autour de 20 bonnes pratiques pour l’entrepreneur marocain. Basé sur 20 thématiques, il se focalise sur les apprentissages qu’a pu tirer l’équipe 212 Founders à partir de ce programme. Ce document est adressé à tous les entrepreneurs du Maroc ou à ceux cherchant à s’y implanter, quel que soit le niveau de maturité de leur projet», précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que ce guide contient une série de recommandations pour réussir toutes les étapes.

«212 Founders recommande de viser large en termes de marché en ne se limitant pas qu’au marché marocain. Il faut donc identifier les géographies cibles à l’international. 3 types de marchés différents peuvent être distingués, à savoir: Total Available Market (TAM) qui concerne l’ensemble du marché pour l’offre de l’entreprise en question, Served Available Market (SAM) qui couvre les clients ayant besoin de ladite offre (autrement dit un segment du TAM) et Share of Market (SOM), c’est-à-dire le marché que l’entreprise est en capacité de servir en fonction de ses moyens mais aussi des facteurs externes, comme les concurrents», conseille la structure.

De même, notons que, pour mesurer son marché, la solution la plus simple consiste à faire une approche «top-down» en s’appuyant sur des études, les chiffres précis et récents sur le marché cible et ses segments. Soulignons que ce playbook inclut également des recommandations sur les astuces pour trouver son produit «market fit», devenir un «Data-driven» avec des indicateurs de performance précis. «Ce document d’accompagnement à la création et au développement de la startup aborde également plusieurs aspects de la croissance de l’entreprise comme la stratégie tech, l’anticipation d’une levée de fonds, la préparation des livrables pour une levée de fonds, la nécessité de comprendre les aspects réglementaires d’une levée de fonds ou encore la gestion de la trésorerie», conclut Aujourd’hui Le Maroc.