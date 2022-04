© Copyright : DR

«307 millions de dirhams ont été débloqués à ce jour au profit des professionnels du transport routier, et ce dans le cadre du soutien que le gouvernement leur a octroyé en raison de la flambée des prix du carburant», a fait savoir le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, lors d’une intervention au Parlement. Dans le détail, près de 91 millions de dirhams ont été versés sous forme de mandats bancaires et 216 millions de dirhams sous forme de virements bancaires, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 14 avril. Un soutien qui intervient «pour maintenir l’activité économique, éviter toute perturbation dans l’écosystème de transport et réduire les effets de la crise sur le pouvoir d’achat des citoyens», a soutenu le ministre.

A ce jour, plus de 78.000 demandes ont été enregistrées afin de bénéficier de ce soutien. Elles concernent plus de 120.000 véhicules, soit 50.000 camions de transport de marchandises, 33.500 grands taxis, 20.000 petits taxis, 10.000 bus pour le transport du personnel, 3.300 voitures et bus de transport touristique et 300 véhicules répartis entre le milieu rural, les bus urbains et les dépannages. Le ministre a assuré que ce soutien devrait bénéficier à 180.000 véhicules. Pour rappel, pour faciliter le processus d’obtention, le département a lancé une plateforme pour le dépôt des demandes et leur suivi par les professionnels.

Dans son intervention, Mohamed Abdeljalil a également déclaré que le projet de loi relatif à l’indexation des prix du transport routier aux prix du carburant, en cours d’élaboration, ne signifie en aucun cas que l’Etat interviendra pour fixer les tarifs de transport qui restent libres et sont soumis à l’offre et à la demande et à l’accord entre le transporteur et l’expéditeur, comme le relaie le journal. Son objectif est de doter les professionnels d’un mécanisme juridique pour les aider à s’adapter aux fluctuations des cours de ces produits.