Kiosque360. «Je développe mon projet à Souss-Massa», c’est la nouvelle compétition lancée par la Jeune Chambre Internationale d’Agadir (JCI) pour les jeunes, afin de rapprocher les entreprises des compétences universitaires et promouvoir l’entrepreneuriat par incubation. Explications.

Destinée aux jeunes porteurs de projets innovants dans la région Souss- Massa, la Jeune Chambre Internationale d’Agadir (JCI) lance la compétition régionale «Je développe mon projet à Souss-Massa», rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 13 septembre.

Les objectifs sont multiples: valoriser les résultats de la recherche scientifique, rapprocher les entreprises des compétences de l’université, favoriser le transfert technologique et promouvoir l’entrepreneuriat par incubation, accompagnement et encadrement de startups innovantes.

«De nos jours, l’innovation joue un rôle pivot dans la compétitivité de la région Souss-Massa, en connectant la recherche et le développement aux secteurs de l’industrie, du développement durable et de l’innovation. En concomitance, une panoplie d’institutions est engagée dans la formation et le développement de startups et PME dans les domaines liés aux nouvelles technologies, au développement durable et à l’animation culturelle», explique la Jeune Chambre Internationale d’Agadir (JCI) qui cherche également, à travers cette compétition, à implanter au carrefour de la cité universitaire de grandes écoles et des zones industrielles.

Présente notamment au sein de l’ONU, de l’Unesco, de l’Unicef, de la Chambre de commerce internationale, de CARE International et d’AIESEC, la JCI est une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs (18-40 ans) désireux de créer un impact dans leurs communautés, comme le décrit le journal qui indique au passage que cette entité comptabilise plus de 200.000 jeunes citoyens actifs, répartis sur près de 5.000 communautés dans plus de 112 pays.