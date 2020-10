© Copyright : DR

Kiosque360. Le conseil de la région va consacrer une enveloppe budgétaire de 20 millions de DH pour appuyer la création d’entreprises et soutenir celles touchées par les répercussions de la pandémie du Covid-19.

Bonne nouvelle pour les opérateurs économiques du Souss-Massa dans ce contexte de crise sanitaire. Aujourd’hui Le Maroc rapporte en effet dans son édition du jour que le Conseil de la région Souss-Massa a consacré une enveloppe budgétaire de 20 millions de DH pour appuyer la création d’entreprises et soutenir celles touchées par les répercussions de la pandémie du Covid-19.

On apprend ainsi qu’une convention de partenariat a été signée avec l’Association «Initiative Souss-Massa», qui se veut une instance offrant des prêts aux porteurs de projets de la région. «En vertu de cette convention, le conseil de la région s’engage à verser dans un compte bancaire spécial quelque 10 millions de DH à l’association, qui veillera à l’octroi de prêts aux entreprises impactées par la crise sanitaire mondiale. Les 10 millions de DH restants seront destinés à des prêts aux porteurs de projets et d’entreprises, alors que 10 % du montant global est dédié à la gestion et au suivi des projets», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

Pour rappel, la Chambre de commerce, d’industrie et de services, «Initiative Souss-Massa», créée en 2008 par le Conseil de la région, est une association pour l’aide à la création et le développement des entreprises et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs.