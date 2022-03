© Copyright : DR

Kiosque360. Le Conseil régional lance une étude relative à l’élaboration et la mise en œuvre du programme de développement régional (PDR) pour la période 2022-2027. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse, dans sa publication de ce vendredi, à la région Souss-Massa, l'une des régions les plus dynamiques du Maroc. Souss-Massa dispose d’un potentiel économique et touristique grandissant et d’une richesse culturelle immatérielle ancestrale, fait remarquer le journal.

Pour mettre en valeur ce potentiel, le Conseil régional de Souss-Massa lance une étude relative à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de développement régional (PDR) pour la période 2022-2027 d’un montant de 6,54 millions de dirhams. «En effet, la réforme adoptée par le Maroc incite les régions à construire une vision durable et inclusive en collaboration avec les partenaires institutionnels, économiques et sociaux. Elle appelle aussi l’ensemble des acteurs territoriaux à innover en matière de gouvernance du développement territorial», indique-t-on.

Notons que le programme de développement régional (PDR) devra constituer la traduction territoriale d’une vision stratégique et prospective, ainsi que la déclinaison de choix de développement cohérents et équilibrés à l’échelle de tout le territoire régional. Et, pour ce faire il doit prendre en considération le SRAT (Schéma régional d’aménagement du territoire) et le nouveau modèle de développement qui constituent deux principaux référentiels de développement incontournables au niveau régional et national, souligne-t-on.

«Ce programme devra définir les potentialités économiques, sociales, culturelles et environnementales, avec la prise en compte de l’approche genre. Il englobera aussi les besoins essentiels en termes d’infrastructures de base et l’ensemble des projets programmés ou prévus par l’Etat ainsi que les autres organismes publics», détaille Aujourd’hui Le Maroc, notant que l’identification des différentes sources de financement disponibles aussi bien au niveau national qu’international s’ajoute à cela.

«Il faut dire que le PDP mis en place par le Conseil de la Région couvre 25 projets axés sur la redynamisation durable de l’économie, la transformation du Grand Agadir en métropole, le positionnement de la Région comme modèle de développement durable et promotion de l’investissement et structurant de la gouvernance», note-t-on.

Force est de remarquer que la région de Souss-Massa doit devenir un pôle économique reliant les parties septentrionale et méridionale du Maroc, en opérant la jonction entre Tanger au Nord et Oujda à l’Est d’une part, et les provinces du Sahara marocain d’autre part.