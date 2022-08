© Copyright : DR

Dans sa publication ce mardi16 août, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse à l’élaboration du nouveau plan de développement régional (PDR) de Souss-Massa 2022- 2027. On apprend ainsi que le processus d’élaboration de ce dernier a été lancé officiellement lors d’une récente rencontre. Le journal précise que ce PDR constitue la traduction territoriale d’une vision stratégique et prospective, ainsi que la déclinaison de choix de développement cohérents et équilibrés à l’échelle de tout le territoire régional et en prenant en considération le SRAT et le nouveau modèle de développement qui constituent deux principaux référentiels de développement incontournables au niveau régional et national.

Il faut noterr qu’il sera procédé à l’établissement d’un bilan d’étape qui traite des réalisations et de l’évaluation du PDR et des engagements hors PDR de la région au titre de la période 2016- 2021 lancés par le Conseil de la région en 2016, du contrat programme État-Région (CPER 2020-2022) et des programmes territoriaux de développement, antérieurs ou en cours.

Aujourd’hui Le Maroc ajoute que cette évaluation portera sur les projets structurants du PDR et consistera, pour chaque projet ou programme, en une comparaison des résultats atteints avec les objectifs initialement fixés, une mesure des divers impacts des programmes et des projets sur les populations ciblées, et l’identification des contraintes et des obstacles qui ont marqué la mise en œuvre du PDR.

Selon le conseil régional, cette étude portera sur la réalisation d’un diagnostic de la situation économique, sociale, culturelle et environnementale de la région, fondé sur une lecture partagée des conclusions du SRAT et la confirmation de l’adhésion des acteurs territoriaux à ces conclusions. Précisons aussi que la confirmation avec les partenaires territoriaux économiques et sociaux, de la nouvelle vision du développement, issue du SRAT et sa traduction en PDR qui va s’articuler autour de plusieurs axes dont notamment les projets structurants en cours d’exécution, les engagements objet de conventions signées entre la région et les autres collectivités territoriales, leurs instances, ainsi que les entreprises publiques et les secteurs économiques et sociaux dans la région, etc.