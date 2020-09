© Copyright : DR

Kiosque360. Le Maroc se prépare à se financer à l'international dans les prochains jours. L’émission atteindrait les 2 milliards d’euros, même si le marché attend plus.

Tout est prêt pour l'émission d'obligations souveraines du Maroc à l'international, rapporte L’Economiste dans son édition du jour. Le journal annonce que "la levée sur les marchés financiers internationaux pourrait intervenir entre fin septembre et début octobre". Il nous apprend également que "le traditionnel road show qui précède une telle sortie est prévu dans les tous prochains jours, uniquement par visioconférence". Le Trésor compte "emprunter 2 milliards d’euros sur les deux prochains exercices (2020 et 2021) alors que, dans la loi de finances rectificative, il a inscrit un montant de 60 milliards de dirhams à mobiliser via la dette extérieure pour cet exercice". Pour L'Economiste, ce montant est "quasiment dérisoire" en raison de "l'épuisement des ressources locales" et du "manque d’épargne". Il estime "le besoin restant au Trésor pour se financer à 46 milliards de dirhams, compte tenu des importantes dépenses, notamment liées à la pandémie du coronavirus sur fin 2020". D'où un appel à lever un montant "supérieur à 20 milliards de dirhams".

Le quotidien va même plus loin, affirmant que "le Trésor a toutes les capacités pour aller plus loin, jusqu’à 5 milliards d’euros, pour se donner plus d’air". Il se dit convaincu de la faisabilité d'une levée d’une telle ampleur suite aux importantes injections de liquidité de la FED et de la BCE sur les marchés financiers ces dernières semaines. Le journal donne l'exemple de l’Egypte qui a réussi à mobiliser 5 milliards de dollars (un record!) en mai dernier. Il juge ainsi le moment idéal pour bénéficier des meilleures conditions possibles des marchés. Peut-être même celles déjà obtenues en novembre 2019, avec l'eurobond de 1 milliard d'euros au taux de 1,5%.