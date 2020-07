Après un long débat sur son application compte tenu du contexte économique actuel, la deuxième hausse du SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti) sera partiellement maintenue, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 29 juillet.

Chakib Alj, président de la CGEM, a adressé dans ce sens un appel direct aux entreprises non impactées par la crise pour passer à l’acte en premier. «J’encourage les entreprises des secteurs non impactés par la crise à appliquer la seconde hausse du SMIG. Les entreprises opérant dans les secteurs actuellement en difficulté sont, quant à elles, appelées à favoriser le maintien de l’emploi, notamment en reportant l’augmentation du SMIG», relève-t-on de M. Alj. Cet appel intervient après deux sessions de dialogue social entre la Confédération et ses partenaires sociaux. Des échanges n’ayant jusque-là pas abouti à du concret. «A date et après deux sessions de dialogue social, aucune réponse officielle n’a été communiquée, au moment où les entreprises doivent établir la paie de leur personnel», indique-t-il.

Le président de la Confédération a par ailleurs rappelé le contexte actuel dans lequel baigne l’économie marocaine des suites de la crise sanitaire. Une conjoncture marquée par une baisse drastique de la productivité mettant en péril l’employabilité. «Dans ce contexte marqué par la pandémie et animé par l’unique objectif de préserver l’emploi, la CGEM a, dans une démarche concertée et responsable, saisi le chef de gouvernement pour surseoir -d’un an- à la seconde augmentation du SMIG, d’autant plus que le décret-loi instaurant l’état d’urgence est venu suspendre les échéances sociales, fiscales et juridiques». Et de poursuivre: «Nous savons pertinemment que dans les secteurs en difficulté, la hausse du SMIG aura une forte incidence sur l’emploi et rendra le secteur informel plus attractif. Or, notre responsabilité à tous est de protéger nos salariés en maintenant leurs postes et de réussir la relance souhaitée pour notre économie».

Pour rappel, la CGEM a signé, en date du 25 avril 2019, un accord social avec le gouvernement et les partenaires sociaux. L’objectif étant de mettre en place un cadre de travail offrant plus d’avantages sociaux aux salariés et d’augmenter le pouvoir d’achat de ceux rémunérés au SMIG. Cet accord tripartite a prévu notamment une augmentation du SMIG en deux temps, dont une effective depuis le 1er juillet 2019, ainsi qu’une révision à la hausse des allocations familiales, entrée en vigueur à la même date.