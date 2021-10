La Royal Air Maroc annonce la mise en place d’un programme de six liaisons reliant Laâyoune à Agadir, Dakhla, Marrakech, Smara, Guelmim et Las Palmas.

Royal Air Maroc (RAM) progresse de 11 places dans le classement annuel de l’agence britannique de notation de transport aérien international, Skytrax. Classé au 92e rang en 2019, la compagnie aérienne marocaine se retrouve au 81e rang en 2021.

L’organisme de consultation britannique, Skytrax, spécialisé dans les recherches pour les compagnies aériennes et les surveillances statistiques sur les voyages internationaux a mis en ligne son classement annuel des 100 meilleures compagnies aériennes Skytrax world’s top 100 airlines.

Après un an d’absence, les chiffres révèlent le classement de la Royal Air Maroc. En effet, la compagnie marocaine a gagné 11 places en 2021, occupant le 81e rang mondial au lieu du 92e en 2019.

Selon Skytrax, RAM est certifiée, pour cette même année, compagnie aérienne 4 étoiles sur 5, pour la qualité de son aéroport et de ses produits et services à bord à savoir le confort d’assise, la qualité de la nourriture proposée, et la propreté de la cabine et des sièges. Cette évaluation de service concerne également le personnel de cabine et le personnel au sol.

Malgré les efforts déployés dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, RAM ne s’est pas vue attribuer le prix d’excellence Covid-19 décerné à 41 compagnies.

S’agissant de l’Afrique, RAM figure sur la liste établie par l’agence britannique du classement des meilleures compagnies africaines. Celles des pays du Maghreb, à savoir Air Algérie et Tunisair sont exclues de ce top 10, à l’exception de la compagnie nationale qui occupe la 4e place derrière Ethiopian Airlines, South African Airways et Kenya Airways, classées respectivement 37e, 67e et 79e au niveau mondial.

Pour les vols régionaux, le Maroc est premier du classement africain devant RwandAir et Tunisair. Toujours en Afrique, la RAM se retrouve 4e en termes de meilleur personnel, derrière RwandAir, Ethiopian Airlines et South African Airways.

A l’échelle internationale, c’est la compagnie aérienne Qatar Airwyays qui a été nommée la meilleure de l’année 2021. Pareillement au classement de 2019, la compagnie qatarie a devancé Singapour Airlines, première en 2018 et deuxième en 2019 et 2021, et ANA All Nippon Airways, 3ème pour la troisième consécutive sur le podium.

Il convient également d’indiquer que c’est la sixième fois de l’histoire que Qatar Airways remporte le titre de la compagnie de l’année, en plus du prix de la meilleure classe d’affaire et de la meilleure compagnie aérienne au Moyen-Orient.