© Copyright : MAP

Le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb a procédé, vendredi à Rabat, à la signature d’un mémorandum d’entente pour l’acquisition de vaccins anti-Covid-19 produits par la Société "R-Pharm", sous licence du groupe "AstraZeneca".

Cette signature, qui s’est déroulée en visioconférence entre les deux parties, s’inscrit dans le cadre des efforts du Royaume pour sécuriser l’approvisionnement du pays en quantités de vaccins suffisantes.

Ont participé à cette cérémonie de signature, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, le directeur général de "R-Pharm", Vasily Ignatiev, et le vice–président d’"AstraZeneca", Alec Van Gelder.

La cérémonie de signature de ce mémorandum d’entente s'est déroulée au siège du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.