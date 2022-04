L’ADD a signé le 25 avril 2022 une convention avec la DGSN dans un but d’identification et d’authentification des usagers des services numériques.

L’Agence de développement du digitale (ADD) vient de franchir un nouveau pas dans la consolidation de ses objectifs en scellant un partenariat avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) au sujet de l’identification et de l’authentification des usagers des services numériques relevant des secteurs public et privé.

«Grâce à une plateforme de la DGSN, tout usager des services numériques et toute information fournie vont désormais être identifiés et authentifiés sur le champs au profit des différents organismes, services et utilisateurs du numérique, qu’ils soient du secteur public ou privé», a expliqué Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’ADD dans un entretien avec Le360.

L’ADD, un des principaux acteurs de l’Exécutif pour la promotion du digital, a signé hier, lundi 25 avril 2022 une convention avec la DGSN ayant pour objectif d’assurer «les meilleures conditions pour la concrétisation de cette nouvelle offre de service». Les deux parties ont ainsi lancé un service d’identification et d’authentification des usagers des services numériques.

Cette convention bilatérale vise, selon le directeur général de l’ADD, à consolider la «confiance numérique» et à tracer un cadre adéquat en vue du développement du numérique et ce dans un cadre «responsable et inclusif».

Ce service conjoint, selon lui, va permettre de «sécuriser les services numériques pour le citoyen marocain et améliorer son efficacité», dans le cadre de l’exploitation d’une plateforme dite «tiers de confiance nationale».

Cette plateforme a été mise au point et développée par la DGSN dont le chef du projet «identité numérique» est Mohcine Yejjou. Dans le cadre de cette coopération bilatérale, l’Agence de développement du digital «offre des services pour consolider cette sécurité digitale».

D’après Mohammed Drissi Melyani, cette convention est le fruit d’une approche participative qui va garantir «une exploitation sécurisée de la plate-forme au profit des secteurs public et privé». Autrement dit, ce nouveau système va barrer la route aux fraudes en punissant sévèrement ses auteurs.

Devant une assistance nombreuse, composée notamment de cadres de la DGSN, le directeur général de l’ADD a expliqué, que la plateforme «tiers de confiance» de la DGSN permet aux différents organismes issus des secteurs public et privé de vérifier les identités des personnes physiques souhaitant accéder à des services en lignes à travers l’identification et l’authentification des usages des services numériques et le partage des données personnelles exactes en toute sécurité à partir de leurs cartes d’identité nationale électronique.