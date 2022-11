Secteur bancaire: convention-cadre pour l'usage du service de tiers de confiance national

Omar Seghrouchni, président de la CNDP, Abdellatif Hammouchi, directeur de la DGSN, Abdellatif Jouahri, wali de BAM et Othman Benjelloun, président du GPBM.

La DGSN, Bank Al-Maghrib, la CNDP et le GPBM ont signé, mercredi 2 novembre 2022, à Rabat, une convention qui encadre la collaboration entre les parties signataires en matière d’offre et d’usage du système de tiers de confiance national pour l’authentification développé par la DGSN en faveur des citoyens et du secteur bancaire.