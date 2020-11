© Copyright : DR

Après quatre mois de baisses consécutives, de février à mai 2020, les exportations agricoles et de l'industrie agro-alimentaire ont connu une timide reprise à partir du mois de juin 2020, avec une augmentation de +10,7% enregistrée au cours de la période de juin à septembre 2020.

L'agriculture et l'industrie agro-alimentaire ont été les plus résilients aux effets de la crise sanitaire et aussi ceux qui ont le plus vite renoué avec la croissance. Selon la dernière note de conjoncture de la Direction des études et de la prévision financière (DEPF), au cours du troisième trimestre 2020, les ventes à l’étranger des produits qui en sont issus se sont accrues de 9,3%, portées par une consolidation de celles de l’industrie alimentaire de 11,1% et de celles de l’agriculture, de la sylviculture et chasse de 15,7%.

Toutefois, malgré ce rattrapage, les exportations du secteur demeurent en territoire négatif au terme des neuf premiers mois de 2020, affichant un recul de 1,1%, après une augmentation de 6,6% un an plus tôt.

En termes de production, et malgré une conjoncture climatique difficile en 2020, caractérisée par un important déficit pluviométrique, la production des filières arboricoles phares de la campagne agricole 2020/2021 s’annonce favorable, souligne la DEPF.

D’après les premières estimations du ministère de l’Agriculture, la production d’agrumes devrait progresser de 29% et celle des olives de 14%. Pour ce qui est de la campagne phoénicicole 2020/2021, «elle s’annonce très encourageante», augurant d’une production record de dattes, en hausse de 4%, note la même source.

En revanche, la production prévisionnelle des pommes devrait connaitre un retrait de 14%, attribuable, principalement, aux tempêtes de grêle qu’ont connues la région de Fès-Meknès et la province de Midelt.

La DEPF rappel enfin que le ministère de l’Agriculture, a mis en place un programme d’assolement des principales cultures d’automne, au titre de la campagne agricole 2020/2021, en tenant compte de la situation des disponibilités en ressources hydriques et de l’évolution des conditions climatiques de la saison d’automne.

Ce programme concerne notamment les céréales et les cultures sucrières et maraichères au niveau de toutes les régions agricoles du Royaume. Pour les cultures maraîchères, ce programme vise, d’une part, à assurer un approvisionnement régulier du marché intérieur et, d’autre part, à répondre à l’accroissement des exportations des produits maraichers et ce, pour garantir l’équilibre entre l’offre et la demande en ces produits.