Après deux ans de suspension à cause de la crise sanitaire, le salon régional des produits du terroir revient cette année pour une nouvelle édition, du 23 juillet au 2 août 2022 à Saïdia, et met à l’honneur la richesse de la production agricole nationale et le savoir-faire des artisans marocains.

Mohamed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts a inauguré à Saïdia hier, samedi 23 juillet 2022, la septième édition du salon régional des produits du terroir, en présence notamment du gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, et du président de la Chambre d'Agriculture de la région de l'Oriental, Mimoun Oussar.

Placé sous le thème générique des «produits du terroir, un levier de l’emploi et du développement inclusif», ce salon, qui se poursuivra jusqu’au 2 août 2022, s'étend sur une superficie de 2.000 m² et revêt une opportunité d'échange d'expériences et d'expertises entre coopératives agricoles afin que la production nationale soit davantage valorisée.

Interrogé par Le360, le ministre de l’Agriculture a indiqué que ce salon s'inscrit dans le cadre de la stratégie «Génération verte 2020-2030», qui aspire à favoriser l'émergence d'une classe moyenne agricole, via le développement, notamment, de projets agricoles solidaires et la création d’entreprises agricoles à dimension à la fois économique et sociale.

Plus de 120 coopératives participent à cette manifestation, organisée par la Direction Régionale de l'Agriculture de l’Oriental, en partenariat avec l’association Maison familiale rurale Beni Snassen, l'office national du conseil agricole et l'Office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires (ONSSA).