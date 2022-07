© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

Une délégation d’hommes d’affaires polonais, représentant le groupe Oknoplast, leader européen dans la fabrication des fenêtres et portes PVC, a effectué, du 27 au 30 juin, une visite à Laâyoune-Sakia El Hamra, en vue d’explorer les opportunités d’investissement qu’offre cette région. Des projets y seront bientôt lancés.

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra attire les investisseurs polonais. Cette semaine, une importante délégation du groupe polonais Oknoplast, leader européen dans la fabrication des fenêtres et portes en PVC, a effectué une visite dans la principale ville des Provinces du Sud, pour prendre connaissance des nombreuses possibilités d’investissements offertes par cette région.

Au cours de cette visite de trois jours, la délégation polonaise a tenu une série de rencontres avec les responsables locaux, dont le secrétaire général de la wilaya de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Ibrahim Boutmilat, et le directeur du Centre régional d’investissement (CRI) de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohammed Jifer.

Les hommes d’affaires polonais ont notamment été informés des réalisations accomplies dans la région, plus particulièrement dans les domaines sociaux, et les grands projets d’investissement programmés, notamment dans les secteurs portuaire, d’agriculture, du tourisme et des énergies renouvelables.

Interrogé par Le360, le président du groupe Oknoplast, Mikolaj Placek, a exprimé son grand intérêt à investir dans les Provinces du Sud du Royaume, qui comptent de nombreux atouts, dont leur position géographique et leurs infrastructures dont le niveau de développement ne peut que séduire les investisseurs.

«C’est la troisième fois en neuf mois que je me rends à Lâayoune. Nous sommes une société polonaise, leader en Europe et présente dans 19 pays, aux États-Unis et au Canada et nous œuvrons à se positionner dans le marché africain prometteur», a-t-il expliqué.

Mikolaj Placek a dans ce sens évoqué un projet d’investissement de fabrication de fenêtres et de portes en PVC, sera lancé dans le cadre d’un partenariat avec un opérateur marocain.

Pour le directeur du CRI de Laâyoune-Sakia El Hamra, cette visite d’investisseurs à Laâyoune met en évidence l'attractivité croissante des provinces du Sud du Royaume en terme d'investissement étranger du secteur privé, notamment des pays européens.

Oknoplast n’est pas la première entreprise polonaise à s’intéresser aux provinces sahariennes du Maroc. En février dernier, le groupe polonais LUG, l’un des principaux fabricants européens de solutions d’éclairage professionnel, ouvrait une succursale à Laâyoune.