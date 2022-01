© Copyright : DR

Ces plateformes doivent permettre aux commerçants de proximité de réaliser des achats groupés de marchandises à des prix équivalents à ceux pratiqués pour les grandes surfaces, a indiqué le ministre de l'Industrie et du Commerce.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a dévoilé, hier lundi 10 janvier 2022, à la Chambre des représentants, les grandes lignes de la stratégie du gouvernement visant à rehausser la compétitivité des commerçants de proximité, confrontés à une concurrence de plus en plus féroce des acteurs de la grande distribution.

L’une des mesures phares annoncées est le projet de création de centrales d’achat regroupant les petits commerçants, leur permettant d’aligner les prix de ventes au détail sur ceux de la grande distribution.

«Dans le commerce, le gain se fait à l’achat», a rappelé le ministre, indiquant que le dispositif prévu permettra aux commerçants de proximité de bénéficier d’offres équivalentes à celles consenties par les grossistes aux grandes surfaces. En effet, plus les volumes d’une commande sont élevés, plus les prix d’achat chez le grossiste baissent, et plus les prix de vente au détail sont compétitifs.

Cette mesure, a précisé le ministre, constitue le premier pilier de la stratégie du ministère du Commerce pour préserver le tissu national des petits commerces, ces derniers jouant un «rôle essentiel dans la vie quotidienne des Marocains».

Le commerce de proximité (épiciers, petites boutiques, etc.), a fait savoir le responsable, représente toujours près de 85% du secteur de la distribution au Maroc, malgré la forte concurrence des grandes surfaces. «Le petit commerçant parvient à maintenir sa position, et la déferlante annoncée de la grande distribution n’a pas eu lieu. Mais le commerçant de proximité reste vulnérable et confronté à des difficultés: ainsi, quand le consommateur a de l’argent, il s’approvisionne dans les grandes surfaces. Quand il en a moins, il consomme à crédit, chez l’épicier du coin», a expliqué Ryad Mezzour.

Un deuxième pilier de la stratégie du ministère concerne l’élaboration d’une cartographie du commerce de proximité. Le ministre a affirmé à ce sujet que son département travaille sur un texte de loi qui va définir un plan de maillage territorial du commerce de proximité. Les petits commerçants pourront ainsi bénéficier de bons emplacements éloignés des grandes surfaces. En outre, a ajouté le ministre, il est prévu d’étendre les horaires d’ouverture des commerces de proximité, notamment la nuit.

Il faut noter enfin que la stratégie du ministère prévoit deux autres volets importants: le premier concerne le financement des petits commerçants, avec l’appui du gouvernement, pour qu’ils puissent réaliser leur projet de développement, tandis que le second porte sur la digitalisation. Sur ce point, Ryad Mezzour a indiqué que l’objectif est d’équiper les commerces de proximité en outils numériques leur permettant d’écouler leurs produits dans de nouvelles zones géographiques.