Kiosque360. Le risque de change se rajoute à la série de risques inhérents aux activités spécifiques des entreprises pour qu'elles puissent gagner en compétitivité. Cet article est une revue de presse des Inspirations Eco.

Le basculement en cours vers un régime de change flexible fait peser un risque supplémentaire pour bon nombre d'entreprises. Dans son édition du 25 janvier, Les Inspirations ÉCO rapporte qu'elles sont les plus exposées au risque de change. D’où l’importance de bien se couvrir.

Il s’agit, selon le journal, de toutes les entités «à partir du moment où elles effectuent des transactions dans une devise différente de leur devise de fonctionnement». C'est la même chose «lorsque figurent dans le bilan de l’entreprise des éléments libellés dans une autre devise que le dirham». Et d'illustrer, «le jour de la facturation, quand on a une commande en devise et quand on fige ce montant, on ne sait pas combien cela représentera en dirhams lorsque le cash sera décaissé.

C’est entre ces deux moments qu'apparaît le risque de change. Dans cette intervalle, on peut avoir un mouvement sur les marchés, de la devise locale par rapport à la devise d’exposition. Qu’il soit en plus ou en moins, le risque existe dans les deux sens». C'est justement ce décalage qui va créer une volatilité non maîtrisable du compte de résultat.

Le journal conseille ainsi de se mettre en contact avec les salles de marché pour se renseigner sur le poids du risque de change et comment le couvrir. Dans ce cadre, le quotidien estime que les salles de marchés veulent être les accompagnateurs du changement abordé par le Maroc, dans le cadre de la flexibilisation de son régime de change et, à terme, la libéralisation de son régime de change. Il s'agira d'améliorer l’éducation financière des opérateurs économiques et des Marocains en général. La gestion du risque de change est aussi nécessaire pour gagner en compétitivité.