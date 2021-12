Rétro. 2021, une année faste pour Dakhla et sa région

En 2021, Dakhla et sa région ont connu un décollage économique sans précédent avec le lancement de gigantesques projets et chantiers, à coup de dizaines de milliards de dirhams. Voici, en images, certains des plus grands chantiers structurants de la perle du Sud et de sa région.

Parmi les gros investissements lancés à Dakhla et dans sa région, il y a le méga-projet du port Atlantique qui se trouve au centre du modèle de développement de la région. D'un investissement de 12,4 milliards de dirhams, il viendra booster l’infrastructure portuaire de la région avec une zone logistique et industrielle, une zone commerciale et une zone de valorisation des produits de la pêche. L’objectif suprême est de déboucher sur un grand pôle économique qui changera la physionomie de toute la région. Situé à 40 kilomètres de la ville de Dakhla, ce port prévoit aussi une zone d’appui logistique et industriel étalée sur une superficie de 1.650 hectares. Joyau du nouveau modèle de développement au Sahara, le méga-projet du port de Dakhla avance à grands pas Dans ce cadre, ce projet aura un atout majeur: une liaison terrestre grâce à la voie expresse Tiznit-Dakhla. D'un budget global de 10 milliards de dirhams, cette voie sera le principal axe routier reliant le Maroc à la Mauritanie et, au-delà, à l’Afrique subsaharienne. Cela permettra de donner un grand coup de pouce aux activités d’importation et d’exportation. Et dans tout ce processus, le passage frontalier d’El Guerguerat sera appelé à jouer un rôle de premier plan. En 2021, Dakhla a été reliée au réseau électrique national. Une étape décisive pour appuyer le développement économique de la région. Cela permettra, entre autres, d’alimenter la future station de dessalement d’eau de mer et de développer les zones situées entre Dakhla et Boujdour en les reliant au réseau électrique national pour un investissement total de 2,4 milliards de dirhams. Vidéo. L’ONEE lance de grands projets, d’un montant de près de 300 millions de dirhams, à El Guerguerat et à Bir Gandouz Lors des célébrations du 46e anniversaire de la Marche verte, plusieurs projets structurants ont été lancés à El Guerguerat et à Bir Gandouz. Ces deux localités seront désormais électrifiées et reliées au réseau de distribution de l’eau portable. Le coût de ces projets est estimé à 300 millions de dirhams.

Par Souilme Bouaamoud