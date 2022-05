© Copyright : Saad Zouhri

Kiosque360. La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites (CIMR) a réalisé de bonnes performances en 2021. Ainsi, la caisse a enregistré 8.191 nouveaux adhérents en 2021. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse aux réalisations de la CIMR en 2021 et aux perspectives pour 2022. Le journal nous apprend ainsi que l’année 2021 a enregistré l’entrée de 8.191 nouveaux adhérents à la CIMR, correspondant à 483 adhésions de groupe, pour le compte de 5.200 affiliés et 7.708 adhésions individuelles.

Toutefois, 74 entreprises ont été radiées, donnant lieu à l’appel d’un montant de 50.586.429 dirhams (au titre de la contribution compensatrice de radiation) et la sortie de 1.257 affiliés du régime. «Le nombre d’affiliés s’est quant à lui établi à 829 et le montant de la contribution compensatrice de radiation s’est chiffré à 615.467 DH. Par ailleurs, la CIMR signale que 365 adhérents ont amélioré la couverture au profit de 5.381 salariés. S’agissant des salariés affiliés de la CIMR, leur nombre a progressé de 3,26% en 2021 atteignant un effectif global de 734.277, répartis entre actifs cotisants au nombre de 389.920, et ayants droit au nombre de 344.357», détaille le quotidien.

On note aussi que le rapport actifs/retraités, obtenu en affectant le nombre de pensions de réversion d’un coefficient de 0,5 et celui des pensions d’orphelins de 0,2, a quasiment stagné puisqu’il s’est établi à 2,36 en 2021 contre 2,37 en 2020. Aujourd’hui Le Maroc rappelle que le total des produits techniques est passé de 8.825.28 millions de dirhams en 2020 à 9.935.85 millions de dirhams en 2021, enregistrant ainsi une hausse de 5,8%.

La CIMR explique que cette hausse est principalement due à l’augmentation de 430 millions de dirhams des contributions retraites, des rentes de capitalisation. « Il faut aussi relever l’augmentation de 60 millions de dirhams des contributions forfaitaires liées aux adhésions individuelles. S’agissant des charges techniques, les allocations versées ou dues au titre de l’exercice 2021 s’élèvent à 4.946 millions de dirhams contre 4.468 millions de dirhams en 2020, marquant une augmentation de 279 millions de dirhams, soit une hausse de 5,97%», précise le journal.

Aussi, les allocations versées ou dues en 2021, au titre de l’option en capital, se sont-elles élevées à 1.106 millions de dirhams contre 928 l’exercice précédent. «Les charges techniques hors dotations ont progressé de 8,5%, passant de 5.704 millions de dirhams à 6.190 millions de dirhams. Globalement, les charges techniques ont augmenté de 1.722 millions de dirhams, passant de 7.459 à 9.182 millions de dirhams, soit une hausse de 23,09%», conclut Aujourd’hui Le Maroc.