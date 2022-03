© Copyright : DR

Kiosque360. Le retard accusé dans la réforme systémique des retraites est pointé du doigt par la Cour des comptes dans un récent rapport. L’institution invite le gouvernement à s’engager sur une feuille de route claire. Cet article est une revue de presse tirée des Inspirations Eco.

Dans sa livraison du jour, Les Inspirations Eco s’intéresse à la réforme des retraites. Le journal indique que l’inertie de cette réforme représente une bombe à retardement pour les finances publiques. Les Inspirations Eco revient, en effet, sur le dernier rapport de la Cour des comptes et souligne que cette institution rappelle la nécessité d’amorcer, dès que possible, la réforme systémique en accélérant le rythme des réformes paramétriques en vue de la convergence vers le pôle public.

Ainsi, on apprend que les magistrats de la Cour des comptes invitent l’Exécutif à s’engager sur une feuille de route claire consacrée par une loi-cadre fixant, entre autres, les objectifs, les principes directeurs, la gouvernance, le calendrier de mise en œuvre et de transition vers le système cible. Notons qu’il faudra aussi s’attaquer à la couverture de la dette implicite, celle du régime des pensions civiles géré par la Caisse marocaine des retraites étant estimée à 415 milliards de dirhams en 2019. Et cela pèse lourdement sur sa situation financière.

Le quotidien précise que le régime des fonctionnaires suscite le plus d’inquiétude, qu’il sera confronté au risque de liquidité à partir de 2023 et que ses réserves encourent un risque d’épuisement à l’horizon 2026. Force est de noter qu’il est le plus vulnérable aux ajournements de la réforme systémique. Pour la Cour, les difficultés du RPC-CMR sont essentiellement structurelles et que la consolidation hypothétique du système, dans le cadre de cette réforme systémique, n’apporterait pas de solution pérenne et soutenable. «Même avec l’option de financer la dette par la dynamique démographique, le retard enregistré dans la concrétisation du pôle public impactera significativement ce choix», explique la même source.

Les Inspirations Eco ajoute que la pression est moins forte sur le régime général du Régime collectif d’allocation de retraite (RG-RCAR), mais qu’il serait amené, à partir de 2028, à puiser dans les réserves pour financer ses prestations. Notons que les paramètres du régime ont été ajustés en juin dernier. Toutefois, la réforme n’a pas prévu l’alignement de l’âge légal de départ à la retraite du régime sur le RPC-CMR en vue d’un futur rapprochement dans le cadre du pôle public, fait remarquer la Cour des comptes qui pointe du doigt le cloisonnement des régimes et l’absence d’harmonisation des règles de fonctionnement.