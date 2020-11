© Copyright : DR

Presqu’un demi-million de ménages au Maroc ont bénéficié des reports des échéances bancaires mises en place par le comité de veille économique le 19 mars dernier. Les détails.

Un total de 32.248 demandes de report d'échéances bancaires au profit des entreprises a été réalisé à fin août dernier pour un montant de 6,6 milliards de dirhams, a annoncé ce mardi 23 novembre 2020 à Rabat, le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri. Ces reports d’échéance ont bénéficié aux TPME à hauteur de 86% et aux grandes entreprises pour 14%.

S'exprimant devant la commission des finances et du développement économique à la chambre des Représentants, Abdellatif Jouahri a relevé que par secteur d'activité, les reports ont concerné principalement les secteurs du commerce avec 18%, des transports et communications (13%), des industries (12%), du BTP (8%) et des hôtels et restaurants (3%).

Quant au report d'échéances bancaires pour les ménages, près de 471.742 demandes de report ont été réalisées à fin septembre 2020, alors que pour le micro-crédit, 669.300 demandes ont été enregistrées à fin août 2020, a-t-il détaillé.

Le report des échéances bancaires avait était décidé en mars dernier par le Comité de veille économique, au profit des salariés et des entreprises dont les revenus ont été impactés par la crise.

Sur le plan des crédits garantis, le wali de BAM a souligné que Damane Oxygène (garantie à hauteur de 95% pour les crédits de fonctionnement, au taux directeur majoré de 200 points de base) a bénéficié à fin octobre 2020 à 41.142 entreprises. Le montant engagé s'est chiffré à 16,5 milliards de dirhams, tandis que le montant décaissé a avoisiné les 13,7 milliards de dirhams.

S'agissant des produits Damane Relance, TPE Relance et Damane Relance Hôtellerie (garantie de 80% à 95% selon la taille de l'entreprise au taux directeur majoré de 200 points de base), ils ont bénéficié à près de 25.103 entreprises avec un montant engagé de 30,3 milliards de dirhams et un montant décaissé de 13,5 milliards de dirhams à fin octobre dernier.

Le produit Auto-entrepreneurs (l'équivalent de trois mois de chiffre d’affaires avec un plafond de 150.000 dirhams à hauteur de 85 % à un taux de 0%) a bénéficié à 2.875 auto-entrepreneurs, avec un montant engagé de 33,7 millions de dirhams (MDH) et un montant décaissé de 31,2 millions de dirhams.