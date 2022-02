© Copyright : Brendan Smialowski - AFP

Les vols de la compagnie britannique vers Marrakech reprennent ce jeudi 10 février, au départ de l’aéroport d'Heathrow, à une fréquence de 5 vols par semaine.

British Airways reprend à son tour ses liaisons avec le Maroc, suite à la réouverture de l’espace aérien du Royaume lundi 7 février, annonce la presse britannique.

La compagnie reliera à nouveau l’aéroport d'Heathrow à Marrakech à une fréquence de 5 vols hebdomadaires. Le premier vol à destination de la ville ocre décollera le jeudi 10 février 2022. Pour ce qui est des vols au départ de l’aéroport de Gatwick, ils reprendront le 31 mars, affirment les mêmes sources.

Les médias britanniques soulignent par ailleurs que les vols British Airways à destination de Marrakech seront proposés à partir 59 livres sterling seulement (aller-retour), afin de relancer la destination auprès des touristes britanniques, après une longue période d’interruption.

«Le marché britannique est extrêmement important pour nous. Nous sommes aujourd’hui plus que jamais déterminés à récupérer notre position et à tout mettre en œuvre pour développer toutes les potentialités de ce marché à forte valeur ajoutée. Le Royaume-Uni est le 4e marché émetteur pour le Maroc, et le 2ème marché en termes de nuitées», avait indiqué Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, lors de sa rencontre à Londres, le 3 février dernier, avec les acteurs britanniques du transport aérien et du voyage.

Pour rappel, le gouvernement marocain a mis en place une batterie de mesures et dispositions, à partir du 7 février, pour garantir une mise en œuvre efficace de sa décision portant sur la réouverture des frontières aux vols, en provenance et à destination du Royaume.

Ces mesures portent sur l'obligation de présenter le pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48h avant d’embarquer à bord de l’avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national, et la réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume.

Elles concernent aussi la réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée, la possibilité d'effectuer un test supplémentaire à l'hôtel ou au centre de résidence pour les touristes, 48 heures après leur entrée sur le territoire national et la mise en place de mesures spéciales pour les cas positifs.