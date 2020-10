© Copyright : DR

Kiosque360. Se repositionner et miser sur l’international, c’est la clef pour relancer le tourisme durement impacté par la pandémie de Covid-19 d’après la feuille de route de l’Office national marocain du tourisme, prônée lors de la deuxième édition des «Tourism Marketing Days».

Le secteur du tourisme a été cassé par la pandémie de Covid-19. Pour une reprise à la fois sûre et pérenne, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) mise, dans sa feuille de route, sur l’international. Une vision partagée avec les professionnels du secteur et évoquée lors de la deuxième édition des «Tourism Marketing Days» organisée 27 octobre, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 28 octobre.

Pour l’ONMT, il est important de consolider sa relation avec le touriste étranger en ayant déjà une idée de sa perception du pays. Ainsi, d’après une étude menée par l’Office au niveau des marchés prioritaires et porteurs, la perception générale du Maroc demeure positive, rimant avec richesse, authenticité, sécurité, générosité et diversité.

S’agissant de l’univers concurrentiel dans lequel se situe la destination Maroc, le pays se positionne notamment au même niveau que la Croatie, avec laquelle il partage des expériences similaires, ou encore la Jordanie, compte tenu des aspects culturels que les deux pays ont en commun, souligne le journal.

Mais il ne peut y avoir de relance du tourisme sans assouplissement des conditions d’accès et plan d’action aérien. En effet, l’ONMT appelle à reconstruire ce segment et récupérer les 13 millions de voyageurs qui affluaient, autrefois, dans les différents aéroports du Maroc, comme l’indique le journal, ajoutant que le plan de relance, en cours d’élaboration et baptisé «connexions touristiques», est élaboré avec la tutelle et l’Office et sera adapté à la fois aux attentes des touristes et à leurs différentes bourses.