© Copyright : Younes Sekkouri - Facebook

Younes Sekkouri, du Parti authenticité et modernité (PAM), a été nommé hier par le Souverain à la tête du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences. C'est la première fois qu’un département ministériel est dédié aux petites entreprises, centre névralgique du tissu économique marocain.

Younes Sekkouri avait précédemment collaboré avec plusieurs ministres en tant que chargé de mission. Ses travaux ont porté sur les politiques sectorielles de l'Emploi, l'industrie, la décentralisation et la digitalisation des services publics, et son expérience professionnelle en tant que consultant couvre le Design Thinking, le leadership et les projets de transformation d'entreprise.

Le nouveau ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences devra donc s’atteler à plusieurs dossiers importants, notamment la réforme de la Charte de la petite et moyenne entreprise (PME), l'amélioration des conditions d'accès aux marchés publics et la simplification de l’accès de ces entités au financement afin de renforcer leur capacité à améliorer leur compétitivité, explique Hammad Kassal, ancien président de la Fédération des PME-PMI, professeur universitaire et chef de trois PME, dans une déclaration pour Le360.

Connu pour être un fervent défenseur des TPE-PME, Hammad Kassal salue la création d’un département ministériel dédié aux petites entreprises, étant donné que l'épine dorsale de l’économie marocaine est essentiellement composée de PME-PMI (à hauteur de 90%).

"Je connais Younes Sekkouri. C’est un ami. Je l’ai félicité hier, et je lui ai dit qu’il faut absolument aller de l’avant en traçant une vraie stratégie des PME", a expliqué Hammad Kassal.

"Il faut désormais miser sur une transparence en termes d’accès à l’information et en matière des lois. Mettre à plat le volet réglementaire est un must", a ajouté cet économiste.

L’ancien président de la Fédération des PME-PMI a aussi souligné qu’il fallait revoir les termes des Accords de libre-échange pour protéger la petite industrie. "Si on la protège pas, elle ne grandira jamais", a-t-il observé.

Pour mémoire, le nouveau ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences a obtenu en 2004 son diplôme d’ingénieur d’Etat de l'Institut national des postes et télécommunications (INPT).

Younes Sekkouri est aussi docteur en management stratégique, diplômé de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (ISCAE) et titulaire de deux Executive MBA (Ponts ParisTech, et Fox School of Business and Management -Temple University).

Fait surprenant: celui qui a exercé un mandat de député en tant que membre de la Commission des finances, a également été le premier président du Parlement de l'enfant marocain. Il a également collaboré avec l'ex-Premier ministre Driss Jettou à l'âge de 24 ans sur des questions liées aux politiques de l'emploi avant de rejoindre le cabinet de Chakib Benmoussa, alors ministre de l'Intérieur, pour proposer des stratégies politiques dans les domaines du développement local et des services aux citoyens.