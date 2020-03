© Copyright : DR

Kiosque360. Essaouira vient de se doter d’un laboratoire d’innovation et d’entrepreneuriat baptisé «Essaouira Innovation Lab». Il permettra à la ville d’identifier des projets innovants à fort impact et d'aider les jeunes entrepreneurs à concrétiser leurs projets.

Essaouira veut faire de l’innovation son cheval de bataille. Pour ce faire, la ville vient de se doter d’un laboratoire d’innovation et d’entrepreneuriat baptisé Essaouira Innovation Lab. L’Economiste, qui rapporte cette information dans sa publication de ce mercredi, indique que ce centre d’innovation a été lancé en partenariat avec l’OCP, l’association Essaouira Mogador, la province d’Essaouira, l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, ainsi que l’Université Cadi Ayyad à Marrakech. Il s’agit d’un partenariat public-privé (PPP).

Notons que l’approche du centre est de mettre en lien les acteurs et les projets adéquats. «Cette approche est prometteuse pour Essaouira», a souligné André Azoulay, conseiller du Souverain et président de l’Association Essaouira Mogador. En marge de la cérémonie de lancement du centre d’innovation, plusieurs projets innovants ont été présentés, indique le quotidien. On note, par exemple, le «SubLab Entrepreneuriat» dont la finalité est la mise en place d’une plateforme de promotion de l’entrepreneuriat à l’échelle provinciale, avec une équipe de facilitateurs et de connecteurs inter-départements et à travers un programme de sensibilisation transverse «Clubs Entrepreneurs».

«MogaGreen» est aussi un projet innovant majeur dont l’objectif est d’assister la ville d’Essaouira à devenir la première communauté à atteindre zéro déchet à l’horizon 2030. «Nous nous engageons à faire venir des opérateurs français afin de répondre aux énormes besoins et potentialités de cette région. Nous avons prévu une journée de rencontre entre entreprises et investisseurs en octobre 2020, en amont du Festival des Andalousies», a souligné Khalid Idrissi Kaitouni, directeur de l’Appui aux investisseurs et à la création d’entreprise à la CFCIM.