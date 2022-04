© Copyright : DR

Kiosque360. Pour le programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural pour la période 2017-2021 permettant le lancement de 8.138 projets, 35 milliards de dirhams ont été mobilisés. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

A l’occasion d’une conférence de presse organisée jeudi dernier en présence de Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritaime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le bilan à mi-parcours des réalisation du programme de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS) en milieu rural (2017-2023) a été dressé pour la période 2017-2021. Résultats: Avec un budget de 35 milliards de dirhams, soit près de 70% du budget programmé à l’horizon 2023, 5 plans d’action annuels dudit programme ont été mis en œuvre, permettant le lancement de 8.138 projets au niveau des communes territoriales en milieu rural, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 18 avril. Dans le détail, ce sont 7.067 projets d’infrastructures et 1.071 acquisitions de véhicules (ambulances, unités mobiles, bus de transport scolaire) et d’équipements médicaux et scolaires.

Le ministère révèle également qu’ «à fin 2021, les travaux de 5.261 projets sont totalement achevés, portant sur l’électrification rurale au profit de 761 douars à travers l’extension du réseau électrique sur 799 km, l’extension du réseau de l’eau potable sur 852 km, ainsi que la réalisation de 1.054 projets du secteur de la santé et 1.926 projets dans le secteur de l’éducation».

Pour rappel, le PRDTS (2017 – 2023), lancé par le roi Mohammed VI, est un programme gouvernemental intégré qui vise l’équipement de 24 000 douars répartis sur l’ensemble du territoire national en services de base : routes, ouvrages d’art, adduction en eau potable, électrification, écoles, dispensaires, etc. Le PRDTS est doté d’une enveloppe globale de 50 milliards de dirhams, à travers le Fonds pour le développement rural et les zones de montagne (FDRZM), du Fonds de l’INDH et de l’ONEE ainsi que la contribution des Conseils régionaux.