© Copyright : DR

Une nouvelle Zone industrielle verra le jour à Fnideq, dans le quartier Haidara, hors du périmètre urbain, a appris Le360 de sources sûres. Les travaux d’aménagement se poursuivent pour équiper cette zone qui s’étend sur une surface de 15 hectares, mobilisant un investissement de plus de 80 millions de dirhams.

La nouvelle Zone industrielle devrait accueillir trois grandes unités industrielles dédiées aux investisseurs dans le secteur du textile-habillement, et créer plus de 1.000 emplois directs et indirects au bénéfice de la population de Fnideq, qui vivait des activités liées à la contrebande.

Les travaux d'excavation sont déjà finalisées au niveau de cette nouvelle zone industrielle qui se trouve déjà connectée aux réseaux des routes, d’eau, d’électricité et d’assainissement. Dans une deuxième phase, la zone va abriter d’autres unités industrielles destinées aux populations vulnérables de la localité de Fnideq, en particulier les femmes et les jeunes.

L’Etat va prendre en charge l’aménagement, l’équipement et la construction des unités industrielles dans la perspective de louer celles-ci à des entreprises spécialisées dans le recyclage textile.

La création de cette nouvelle Zone industrielle s'inscrit dans le cadre du programme intégré initié par la préfecture M'diq Fnideq, la wilaya de la région de Tanger-Tétouna-Al Hoceïma et l'Agence pour la promotion et le développement du Nord, visant à créer trois pôles économiques à M'diq-Fnideq.

Un montant total de plus de 400 millions de dirhams a été alloué à ce programme intégré, lequel se compose de trois axes principaux, dont l'un est destiné à soutenir et à financer les activités génératrices de revenus au profit des femmes et des hommes qui vivaient de leur activité de contrebande vivrière.

L’achèvement des travaux d’aménagement de la nouvelle Zone industrielle Haidara est prévu à partir de la mi-2022.