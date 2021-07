© Copyright : DR

Le Groupe OCP est devenu un membre du European Sustainable Phosphorus Platform (l’ESPP) afin de promouvoir une gestion durable du phosphore.

"L’OCP partagera son expertise et ses bonnes pratiques avec plus de 40 membres de l'ESPP" ainsi qu'"avec son vaste réseau de chercheurs et d'acteurs industriels couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur" de l'exploitation du phosphate et du phosphore, "afin de réfléchir ensemble à de nouveaux moyens innovants d'utiliser cette ressource de manière optimale", indique un communiqué du groupe émis à l'occasion de son intégration à cette plateforme, dont les membres de l'ESPP couvrent un large éventail d'expertises sur la chaîne de valeur du phosphore, dont l'extraction et le traitement du phosphore, le traitement de l'eau et des déchets dans l’industrie du phosphate, l'agriculture, la réutilisation et le recyclage du phosphore ainsi que l'innovation et les technologies du phosphore.

Il est aujourd'hui "prioritaire de réfléchir aux innovations liées au recyclage du phosphore et par conséquent de faire face au défi auquel l’industrie est confrontée aujourd'hui", indique l'OCP, qui se demande "comment répondre à la demande croissante en phosphore de manière durable?".

"Grâce au partage des connaissances et des expertises de l’ensemble des acteurs qui portent l’industrie du phosphate, l’ESPP a créé un réseau efficient et proactif pour réfléchir en intelligence collective à une gestion verte et durable de cette ressource", explique le groupe OCP

Engagés à œuvrer pour une gestion durable et optimisée de la ressource, les membres de cette plateforme appartiennent au secteur privé, aux ONG et aux organisations gouvernementales.

En tant que membre de l'ESPP, "le Groupe OCP participera aux discussions, contribuera aux recherches menées par la plateforme et œuvrera à une gestion durable du phosphate".

"Nous sommes heureux de devenir membre de l’European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP). Le phosphore est une ressource vitale et en tant qu’acteur majeur et responsable des plus importantes réserves de phosphate connues à ce jour, nous nous engageons à maximiser le potentiel de cette ressource, au moyen de la force de l'innovation et de la R&D pour continuer à créer des produits phosphatés qui aident à nourrir le monde de manière durable", a déclaré, dans ce communiqué du groupe OCP, Hanane Mourchid, Directrice Sustainability & Green Industrial Development.

Selon le communiqué, "en plus de la réflexion menée par l’ESPP sur le phosphore durable, la plateforme réalise également un travail sur la gestion de l'eau, essentielle notamment pour réduire l'eutrophisation et préserver les ressources naturelles en eau".

A ce jour, OCP recycle 80% de l'eau utilisée dans ses processus d'enrichissement de la roche phosphatée, optimisant ainsi l'utilisation de l'eau tout au long de la chaîne de valeur.

Avec plus de 100 ans d'expertise dans l'industrie du phosphate, le Groupe OCP "assume pleinement le rôle vital qu'il joue pour accompagner les agriculteurs pour améliorer leur rendement et contribuer à la sécurité alimentaire mondiale", indique le communiqué du groupe, qui indique que "cette mission consiste à assurer une production suffisante pour répondre à la demande croissante en produits phosphatés, tout en minimisant l’impact sur l'environnement".

"A ce titre, le Groupe OCP investit continuellement dans l'innovation afin d’améliorer l'efficacité de l'utilisation et de la réutilisation du phosphate et proposer une approche circulaire, customisée et durable", conclut le document.