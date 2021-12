© Copyright : DR

Kiosque360. Félicitations de la Banque mondiale, conventions avec l’Agence française de développement… autant d’arguments qui font dire à La Vie Éco, que 2021 aura été une “année distinguée” pour la stratégie “Generation Green”.

"En dépit de la crise sanitaire qui a frappé le monde de plein fouet, le Maroc a décidé de poursuivre ses réformes à travers plusieurs initiatives", écrit l’hebdomadaire La Vie Éco.

En cette fin d’année, le journal dresse le bilan de l’une d’entre elles: la stratégie "Génération Green 2020-2030". Pour rappel, cette stratégie vise à augmenter la productivité agricole et la résilience aux changements climatiques, ainsi que l’insertion économique des jeunes, en particulier dans le milieu rural.

Selon l’hebdomadaire, la stratégie "Generation Green 2020-2030" vient renforcer la vision globale du secteur agricole "qui a pour objectif de créer un secteur solide et pérenne, en parfaite harmonie avec les autres initiatives et programmes précédents en la matière, en l’occurrence le Plan Maroc Vert".

Selon La Vie Éco, 2021 a été une année distinguée à plusieurs niveaux pour la stratégie "Generation Green 2020-2030" malgré la pandémie du Covid-19 et ses répercussions socio-économiques. Car, en plaçant le capital humain, notamment les jeunes, au cœur de ses préoccupations, cette stratégie a contribué à l’amélioration des revenus des ménages, tout en créant de nouveaux postes d’emplois.

Des réalisations qui ont valu à la stratégie des félicitations de la Banque mondiale. En effet, cette dernière s’était félicitée, comme le rappelle l’hebdomadaire, de cette initiative "inédite qui va modifier radicalement la manière dont le Maroc envisage son développement agricole en abandonnant le seul critère de la production au profit d’une approche englobant le renforcement du capital humain, le développement des moyens de subsistance et le déploiement de chaînes de valeur rurales respectueuses du climat".

Ainsi, lors de son dernier conseil des administrateurs réuni le 15 décembre 2020, la Banque mondiale avait approuvé un programme destiné à soutenir cette stratégie avec un financement de 250 millions de dollars. Pour l’institution de Bretton Woods, ce programme "va promouvoir une culture de l’entrepreneuriat et équiper les jeunes ruraux avec les outils et les connaissances indispensables pour introduire des pratiques et des technologies plus durables et modernes et, ce faisant, bâtir un secteur agroalimentaire à l’épreuve du climat".

A cela s'ajoutent aussi les deux conventions signées, en juillet dernier, entre le Maroc et l’Agence française de développement (AFD). Pour rappel, ces deux conventions de financement pour un montant total de 150,6 millions d’euros ont pour objectif l'appui à la stratégie Génération Green.