Le coup d'envoi de la caravane de la propriété industrielle a été donné ce mardi 26 avril 2022 par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, en présence de Younes Sekkouri, ministre de l’Emploi et de Abdelaziz Babqiqi, directeur général de l’OMPIC.

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, l’OMPIC et la FRDISI ont lancé ce mardi 26 avril 2022 une caravane qui sillonnera les 12 régions du Royaume pour sensibiliser les jeunes porteurs de projets à l’importance de l’innovation pour le développement de l’écosystème national.

Ne soyez pas étonnés si vous croisez un grand bus rouge et vert en arpentant les rues de votre ville durant les deux prochains mois. Il s’agira sans doute de la caravane de la propriété industrielle, de la créativité et de l’innovation lancée ce mardi 26 avril 2022 en marge de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle.

Lancée par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie (FRDISI), cette caravane de sensibilisation qui sillonnera les 12 régions du Maroc, pendant la période allant du 26 avril au 28 juin 2022, vise à démystifier les notions de la propriété industrielle, à inculquer au jeune public la culture de l'innovation et à initier les futurs créateurs à développer leur sens de la découverte et de la créativité.

Les équipes de l’OMPIC accompagneront ainsi les porteurs de projets rencontrés dans les différentes villes du Royaume pour le dépôt et la délivrance, sur place, des noms commerciaux, du design et des brevets d'invention.

Le coup d’envoi de cette initiative a été donné par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, en présence notamment du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et du directeur général de l’OMPIC, Abdelaziz Babqiqi.

«Nous avons consacré cette Journée mondiale de la propriété intellectuelle aux jeunes, qu'ils soient porteurs de projets, startupeurs ou entrepreneurs, ils sont source de créativité et d'innovation. Leurs idées peuvent aboutir à la création de marques, à des brevets d'invention ou encore à des dessins et modèles industriels et doivent être protégées de toute contrefaçon», a déclaré Ryad Mezzour.

Placée sous le signe de «La propriété intellectuelle et les jeunes: innover pour un avenir meilleur», cette journée a également été l’occasion pour l'OMPIC de procéder à la signature de quatre conventions de partenariat. La première avec le Centre régional d'investissement (CRI) de la région Casablanca-Settat, la seconde avec le Technopark, la troisième avec l'Organisation professionnelle des comptables agréés (OPCA) et la quatrième avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM).

Ces conventions ont pour objectif de mettre en œuvre, en collaboration avec ces différents partenaires, divers programmes visant la promotion de la propriété industrielle et commerciale, l'accompagnement des entreprises dans l'utilisation des services dans les domaines de propriété industrielle et de création d'entreprises ainsi que le co-développement de services adaptés aux besoins des usagers.

«l'OMPIC s'assigne comme objectif de soutenir le développement de nos entreprises à travers les services qu'il offre en matière de protection et de valorisation des actifs immatériels. La priorité est également accordée dans ce sens au renforcement des actions d'accompagnement en faveur des jeunes entrepreneurs, startupeurs et porteurs de projet, et ce, en vue d'atteindre une utilisation efficace des outils de la propriété industrielle, qui leur permettra de gagner en compétitivité et en croissance», explique le directeur général de l’OMPIC, Abdelaziz Babqiqi.