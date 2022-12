La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, lors du lancement effectif du programme gouvernemental Forsa, le 12 avril 2022 à Rabat.

Dernière ligne droite pour le programme d’appui à l’entrepreneuriat Forsa, qui a démarré le financement des projets retenus. Pas moins de 11.200 accords de financement ont été conclus à ce jour.

Le déboursement des prêts dans le cadre du programme Forsa est dans sa dernière ligne droite. À ce jour, sur 11.200 accords de financement, 9.400 contrats ont été signés, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire. Plus en détails, 5.300 virements ont déjà été reçus par les porteurs de projets et 4.100 virements sont en cours de déboursement.

Pour accélérer la phase de financement, la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), chargée de piloter le programme Forsa, a mobilisé sept institutions de financement qui couvrent l’ensemble du territoire national, souligne le communiqué.

«Ces institutions sont accompagnées de manière très rapprochée par les équipes de la SMIT pour fluidifier les étapes de signature des contrats et d’octroi des prêts et subventions. Il est important de noter que la performance varie selon les institutions de financement. Pour celles connaissant une forte demande, un accompagnement est effectué pour les aider à accélérer leur cadence», ajoute-t-on.

A ce titre, le rythme hebdomadaire de déboursement a connu une accélération ces dernières semaines pour atteindre l’objectif tracé par le programme. Actuellement, 1.500 porteurs de projets reçoivent, chaque semaine, le virement bancaire de leur prêt, afin de finaliser le financement des 10.000 projets avant la fin de l’année.