© Copyright : MAP

Kiosque360. Le ministre de l’Inclusion économique, de la PME et des compétences, Younes Sekkouri a affirmé que 30.000 bénéficiaires du programme Awrach ont perçu leur premier salaire. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Le programme Awrach de promotion de l’emploi commence à donner ses premiers fruits. Présidant, vendredi dernier à Rabat, une réunion nationale consacrée à ce vaste projet, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la PME et des compétences, a affirmé que 30.000 bénéficiaires dudit programme ont perçu leurs salaires.

Le quotidien Les Inspirations Eco, qui rapporte l’information dans son édition du 28 juin, précise que le taux de participation des femmes à ce programme s’est établi à 40%. Quant au nombre d’associations formées aux process Awrach, elles ont atteint près de 1.800. «Cette réunion nationale de grande envergure a permis de faire le point sur l’état d’avancement de ce dispositif, mais également de s’arrêter sur les difficultés rencontrées dans le cadre de son exécution, en vue d’un meilleur déploiement l’année prochaine», écrit le journal.

Le programme Awrach ambitionne de créer 250.000 emplois directs dans des chantiers publics temporaires durant les années 2022 et 2023. Mobilisant un montant de 2,25 milliards de dirhams, ce programme devrait bénéficier d’abord aux personnes ayant perdu leurs emplois en raison de la pandémie du Covid-19. Les personnes ayant des difficultés à accéder à l’emploi sont également concernées.

Awrach comptabilise 68 accords signés dans diverses provinces du Royaume. En vertu de ces accords, près de 70.000 personnes devraient bénéficier du programme. Pour son financement, le gouvernement a transféré 492 millions de dirhams à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Il s’agit du premier versement transféré sur les crédits affectés au programme au profit de la CNSS. D’autres montants seront ensuite transférés pour atteindre l’enveloppe globale allouée à ce projet.

Ce programme s’ajoute à un autre, Forsa, annoncé début mars et lancé en avril dernier. Ce plan ambitionne d’accompagner les porteurs de projets depuis la phase d’idéation jusqu’à la réalisation effective de leurs projets. Doté d’une enveloppe de 1,25 milliard de dirhams pour l’année 2022, il comprend un prêt d’honneur allant jusqu’à 100.000 dirhams à taux nul, dont une subvention de 10.000 dirhams pour l’ensemble des projets retenus.

Au 20 juin dernier, 1.500 entretiens pour la présentation des projets ont été réalisés et près de 4.600 sont en cours de programmation, annonçait récemment le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire. Selon le ministère, l’ensemble des 160.000 participations reçues ont été traitées par le Centre des Relations Client Forsa, et un accompagnement est actuellement en voie d’être réalisé sur les dossiers incomplets afin de les intégrer rapidement au programme. Ce cernier atteindra sa vitesse de croisière au cours de cette semaine, avec la tenue de plusieurs commissions régionales de sélection qui traiteront un total d’environ 2.000 dossiers par semaine, assure le département de l’Economie sociale et solidaire.