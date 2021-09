© Copyright : DR

Le Maroc met en exergue les opportunités que représente le business du halal et les produits bio "made in Morocco" au forum des affaires « Canada-monde arabe », rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 28 septembre.

Le quotidien indique que le président du Groupe «Halal et Bio Export» au sein de l’Asmex, Adnane Gueddari, a dans ce sens étalé la vision de l’association en termes de promotion des produits halal et bio, invitant les milieux d’affaires et d’investissements canadiens à saisir les opportunités prometteuses offertes par ce secteur. «Au niveau de l’Asmex, nous plaçons le développement du business halal et du bio parmi nos orientations stratégiques. Nous lui avons dédié, au sein même de notre institution, un Club Halal et Bio Export. Nous avons également créé un Club Maroc – Canada. Cela est de nature à conforter l’élan déjà entrepris en matière de commerce et de développement des opportunités d’affaires avec le Canada et de réfléchir ensemble à des actions ciblées pour la promotion des produits marocains labellisés halal et bio sur le marché canadien», a souligné Adnane Gueddari.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que l’Asmex a depuis plusieurs années placé ces deux créneaux au cœur de sa stratégie et que cet organe a consacré plusieurs actions de sensibilisation et d’accompagnement des exportateurs. «Les secteurs du halal et du bio constituent une niche certes, mais ce sont des secteurs en constant développement qui présentent d’importantes opportunités à saisir au niveau du marché mondial. L’introduction des produits biologiques permet, également, de répondre aux objectifs du développement durable fixés par la Communauté internationale à l’horizon 2030», détaille l’Asmex.

Le quotidien fait observer, pour sa part, qu’au Maroc, le business du halal a connu un grand essor et que plusieurs secteurs, dont l’habillement, le cosmétique, les finances et le tourisme, ont choisi cette orientation en vue de s’aligner aux stratégies d’exportations de plusieurs pays.

Pour sa part, l’agriculture biologique poursuit son développement au niveau national, et s’érige en tant que secteur émergent en plein essor attirant davantage de consommateurs et d’investisseurs. La majorité des produits agricoles biologiques du Maroc est destinée essentiellement au marché européen. «Ces exportations sont représentées essentiellement par les fruits, les légumes frais (primeurs et agrumes) et les produits transformés, notamment le jus d’orange congelé, l’huile d’argane alimentaire et cosmétique, les conserves d’haricots verts, les produits des plantes aromatiques et médicinales, les fraises surgelées et les câpres en saumure», conclut le journal, ajoutant que le forum des affaires «Canada-monde arabe» a été tenu en mode virtuel.