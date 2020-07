© Copyright : DR

Avec le redémarrage de l’économie mondiale et l'allègement des restrictions dans la plupart des pays, les prix des produits énergétiques accélèrent leur remontée. En juin, les cours du baril de Brent ont grimpé de 152%, depuis le creux du 21 avril dernier. Les prix à la pompe s'en ressentent.

Est-ce la fin des soldes sur le marché des produits énergétiques? Avec le redémarrage de l’économie mondiale et l’allègement des restrictions dans la plupart des pays, l’indice des prix des produits énergétiques, calculé par la Banque mondiale, a rebondi de 25% en juin, essentiellement tiré par la remontée des cours du baril de Brent.

Ainsi, après une période de forte baisse durant les 5 premiers mois de l’année, en lien avec le fort repli de la demande mondiale sous l’effet de la pandémie de covid-19 dans un contexte marqué par une abondance de l’offre, les cours du Brent ont entamé leur remontée.

Ils se sont établis à 40 dollars le baril en moyenne en juin, en hausse de 29% sur un mois, et de 71% depuis leur creux d’avril (23 dollars).

Les cours du Brent ont poursuivi leur hausse plus récemment, pour atteindre 44 dollars à la mi-juillet, soit leur plus haut niveau depuis le 9 mars, marquant ainsi un rebond de 11% sur un mois et de 152% depuis leur creux du 21 avril (où le baril de Brent s'échangeait à 17 dollars).

Cette hausse des cours sur les marchés internationaux s’est inévitablement répercutée sur les prix à la pompe.

Selon la dernière note d’information du haut commissariat au Plan (HCP) relative à l’indice des prix à la consommation, les prix des carburants ont enregistré une hausse de 8,1% durant le mois de juin 2020.

«Cette remontée est soutenue par les réductions concertées de la production du brut et par un regain d’optimisme sur la reprise de la demande mondiale, en ligne avec l’assouplissent progressif des mesures de confinement dans plusieurs pays. Les importations chinoises de pétrole brut ont atteint un nouveau record de 12,9 millions de barils par jour en juin, en hausse de 34% sur un an», explique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), dans sa dernière note de conjoncture.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale de pétrole devrait poursuivre son redressement progressif au cours du second semestre de l’année, en lien avec la reprise de l’activité économique post-confinement.

Notons que dans le sillage du pétrole, les prix du gaz butane ont atteint 377 dollars la tonne ($/t) en moyenne en juin, en hausse de 29% sur un mois et de 77% depuis leur creux d’avril (196 $/t).

Rappelons enfin que le projet de loi de finances rectificative 2020, adopté au début de cette semaine s’est basé sur une hypothèse d’un cours moyen du gaz butane de 290 dollars la tonne.

