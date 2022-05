© Copyright : CGTN

Un cargo géant a quitté le port de Shanghai hier, dimanche 8 mai 2022, en direction du Maroc, avec à son bord les composants et équipements qui serviront à l’assemblage du futur complexe de production de vaccins de Benslimane, annoncent ce lundi des médias officiels chinois.

Les équipements et modules qui serviront à mettre sur pied l’usine de fabrication des vaccins de Benslimane sont en route pour le Maroc, en provenance du port de Shanghai, relaie ce lundi 9 mai 2022 l’agence de presse officielle China News Service.

Ces équipements sont transportés à bord du Pilecki, un cargo-grue polyvalent, le plus grand du genre dans le monde, souligne l'agence chinoise, qui précise que «cette usine de production de vaccins, la plus grande que la Chine n’a jamais exporté vers l'Afrique, permettra la fabrication de 20 types de vaccins, dont trois types de vaccins contre le COVID-19 en Afrique, répondant à plus de 60 % de la demande sur le continent».

128 modules ont été chargés à bord du navire, et le volume total des équipements de production est d’environ 40.000 mètres cubes. La cargaison couvre une superficie de 10.000 mètres carrés, soit près de la taille de 1,5 terrain de football standard, indique China News Service.

Une fois que la navire accostera au port de Casablanca, les équipements seront directement transférés vers le site de Benslimane, et assemblés «à la vitesse la plus élevée possible», souligne-t-on.

Pour rappel, la cérémonie de lancement des travaux de réalisation de l’usine de fabrication de vaccins a été présidée le 27 janvier dernier par le Roi Mohammed VI. L’usine devrait permettre de fournir jusqu’à 400 millions de doses de trois vaccins anti-Covid-19 avant fin 2022 et jusqu’à 800 millions de doses d’ici 2023.

Cette unité industrielle baptisée Sensyo Pharmatech, la plus grande plateforme par capacité de Fill & Finish de vaccins en Afrique, sera, à terme, amenée à devenir l’une des 5 premières au monde.

Ce projet d’envergure vise, à moyen terme (2022-2025), le transfert du remplissage aseptique et de la fabrication de substances actives de plus de 20 vaccins et produits bio-thérapeutiques, incluant trois vaccins anti-Covid-19, en moins de trois ans au Maroc, couvrant plus de 70% des besoins du Royaume et plus de 60% de ceux du continent. Le lancement de la production des lots d’essais est prévu le 30 juillet 2022.