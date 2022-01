© Copyright : DR

Les premiers lots du vaccin anti-Covid-19 mis en seringue dans l’usine de Benslimane sortiront vers septembre-octobre 2022. C’est ce qu’a confié Samir Machour, l’expert international en biologie industrielle en charge du projet durant son intervention, hier vendredi 28 janvier, sur le plateau du Journal télévisé de 2M.

Usine de fabrication de vaccins anti #Covid et autres vaccins: Samir Machour, vice-pdt de Samsung Biologics et expert international en biologie industriel revient en détails sur ce projet structurant.

Cette usine en cours de construction et dont le chantier a officiellement été lancé jeudi 28 janvier par le roi Mohammed VI, devrait permettre de fournir jusqu’à 400 millions de doses de trois vaccins anti-Covid-19 avant fin 2022 et jusqu’à 800 millions de doses d’ici 2023. «L’usine en cours de construction fera du Maroc d’ici quatre ans la deuxième capacité mondiale en termes de remplissage», précise Samir Machour.

Pour rappel cette unité industrielle de Benslimane baptisée Sensyo Pharmatech, la plus grande plateforme par capacité de Fill & Finish de vaccins en Afrique, sera, à terme, amenée à devenir l’une des 5 premières au monde.

Ce projet d’envergure vise, à moyen terme (2022-2025), le transfert du remplissage aseptique et de la fabrication de substances actives de plus de 20 vaccins et produits bio-thérapeutiques, incluant trois vaccins anti-Covid-19, en moins de trois ans au Maroc, couvrant plus de 70% des besoins du Royaume et plus de 60% de ceux du continent.

Le lancement de la production des lots d’essais est prévu le 30 juillet 2022.