Kiosque360. Bank Al-Maghrib a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021. L'économie nationale devrait, selon l'Institution, connaître un rebond de 6,7% en 2021. Elle en explique les raisons. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ÉCO

Les prévisions de croissance de Bank Al-Maghrib (BAM) ont été relevées à 6,7% en 2021, rapporte Les Inspirations ÉCO dans son édition du jour. Le quotidien assure que la «croissance est soutenue par les progrès réalisés en matière de vaccination, le maintien du stimulus budgétaire et monétaire et la très bonne campagne agricole». Il estime ainsi que «le stimulus budgétaire, le coup de fouet monétaire, la campagne 2020-2021 record de 103 millions de quintaux, ainsi que la valeur ajoutée agricole de +18,8% et la valeur ajoutée des activités non-agricoles de +5,3%, vont jouer de façon sensible».

Sur le volet de l'inflation, le quotidien atteste que «les données sur les prix à la consommation font ressortir des hausses sensibles au cours des derniers mois pour certains produits alimentaires et pour les carburants et lubrifiants, à cause des pressions externes liées à la flambée de leurs cours sur les marchés internationaux». Et de relativiser en affirmant que «l’inflation devrait rester à des niveaux contenus au cours des deux prochaines années». Entre-temps, «le renchérissement des matières premières, conjugué à l'amélioration de la demande, au goulot d'étranglement au niveau de la production de certains biens ainsi qu'à l'augmentation du coût du fret, continue de générer de fortes pressions sur les prix à la consommation».

Ceci dit, on a assisté, cette année, à une accélération de l’inflation. Elle devrait ressortir à 1,7% en 2021 et à 2,7% en 2022, avant de revenir à 1,8% en 2023 avec la dissipation prévue des pressions extérieures.