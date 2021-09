© Copyright : DR

Bank Al-Maghrib et Bank of Russia, la Banque centrale de la Fédération de Russie, ont signé un mémorandum d’entente, visant à améliorer et à renforcer les relations de coopération entre les deux institutions.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 27 septembre 2021, Bank Al-Maghrib annonce avoir conclu avec Bank of Russia un accord portant sur l’échange d’informations et d’expertise dans plusieurs domaines.

Selon le même communiqué, ce mémorandum d’entente, signé par Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib et Elvira Nabiullina, gouverneure de Bank of Russia, porte sur l’échange d’informations concernant la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire, la politique macroprudentielle, la préservation de la stabilité financière et le développement des systèmes et moyens de paiement. L'accord porte également sur la réalisation et l’implémentation des stratégies d’inclusion financière et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Il s’agit d’une nouvelle impulsion dans la perspective de booster la coopération bancaire entre le Maroc et la Russie et la porter à des niveaux supérieurs.

A titre de rappel, plusieurs banques marocaines, notamment la Banque populaire et Attijariwafa Bank, ont signé précédemment des accords en matière d'échange d'informations, d’accompagnement et de financement. Ces conventions couvrent également un large éventail de lignes de métiers intégrant, notamment les activités de correspondent banking, les opérations relatives aux marchés financiers et la facilitation des financements bilatéraux et des relations entre entreprises.