PLF 2023: le gouvernement confirme une réduction des taxes sur les médicaments et les produits de santé importés

Des médicaments (photo d'illustration).

© Copyright : DR

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, finalisent actuellement une décision à caractère social, visant à réduire la TVA sur les médicaments et les taxes sur les produits de santé, les équipements et les matériels médicaux et paramédicaux importés.