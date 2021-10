© Copyright : DR

Kiosque360. Une hausse de la masse salariale est prévue. Les salaires des fonctionnaires devraient atteindre, à fin 2021, plus de 121 milliards de dirhams, soit plus de 31,8% du total du budget de l’État.

Même si l’évolution des charges du personnel est un indicateur surveillé comme le lait sur le feu, il semble difficile de contenir leur hausse. Et pourtant, «la rationalisation des dépenses des fonctionnaires a été érigée en priorité, dans l’objectif de réaliser l’équilibre entre le renforcement des ressources humaines et la qualité des services publics». Dans son édition du jour, Les Inspirations ÉCO assure que «l’augmentation de la masse salariale, qui avoisine les 4% pour la période 2018-2021, demeure parmi les indicateurs les plus suivis». Ainsi, «le volume des dépenses, au titre de l’année 2021, en intégrant les contributions de l’État aux régimes de retraites et de prévoyance sociale, devrait atteindre 139,8 milliards de dirhams, sachant que la masse salariale, hors dépenses de retraites, se situera autour de 121 milliards de dirhams à fin décembre 2021».

Le journal explique que «cette hausse découle de l’activation des mesures portant sur la hausse des salaires en trois tranches, mesure qui a été décidée à partir de mai 2019 selon l’accord conclu entre les partenaires sociaux». Et d'ajouter que «la part des charges des fonctionnaires dans le PIB national reste élevée, à plus de 10% enregistré durant la période 2011-2021, de même que la moyenne annuelle des dépenses des fonctionnaires a représenté plus de 53% des ressources ordinaires de l’État, au titre de cette année 2021».

Le journal relève une «forte concentration des fonctionnaires, au sein de six pôles ministériels et administratifs, dont 90% exercent dans les secteurs de l’Éducation, de l’Intérieur, de la Santé, de la Justice, des Finances et des Affaires étrangères». Même configuration sur le plan régional avec 77% des dépenses des fonctionnaires absorbées par Rabat-Salé-Kenitra, Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi et Souss-Massa.

Les Inspirations ÉCO constatent que «les fonctionnaires classés à l’ échelle 10 absorbent, annuellement, plus de 66% des dotations salariales en raison de la hausse de la cadence des promotions, ainsi que du recrutement important opéré dans cette catégorie, durant les dernières années». Plus globalement, le quotidien remarque que la moyenne des salaires, en évolution constante, devrait atteindre 8.237 dirhams en évolution annuelle de plus de 2,1%. Cette croissance atteint 15% sur les 10 dernières années. Le journal relève, par ailleurs, que «des inégalités flagrantes demeurent entre les départements ministériels en matière d’évolution de cette moyenne annuelle des salaires perçus, avec le secteur de la Justice qui arrive en tête, suivi de loin par l’Éducation nationale, la Santé et l’Intérieur».

Le journal parle aussi du SMIG qui a atteint 3.362 dirhams, «suite à plusieurs révisions effectuées dans le cadre des accords sociaux conclus».