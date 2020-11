© Copyright : MAP

Des voix se sont élevées ces derniers temps parmi les partis de l’opposition, accusant le gouvernement de paresse et de manque d’inventivité, parallèlement aux discussions sur le projet de loi de finances 2021. Le ministre des Finances, Mohamed Benchaâboun, s’en est défendu, hier, au Parlement.

Lors de son intervention hier, devant la commission des finances, l’argentier du Royaume a tenu à répondre à une bonne partie des critiques formulées par les députés en marge des discussions autour du Projet de loi de finances (PLF) 2021 .

«Où avez-vous pu constater cette paresse, alors que le gouvernement a mobilisé tous les moyens possibles pour pouvoir conserver la santé des citoyens et apporter le soutien nécessaire aux personnes ayant perdu leur source de revenu, ainsi qu’aux entreprises impactées par la pandémie du Covid-19?», a lancé Mohamed Benchaâboun aux députés.

Le ministre des Finances s'est dit convaincu que le gouvernement a fait preuve d’inventivité, en mobilisant un appui de plus de 21 milliards de dirhams au bénéfice de plus de 5 millions de ménages, dont 45% qui vivent dans le monde rural, et d’un million de salariés, le tout, en un temps record et dans un contexte exceptionnel.

L’esprit d'inventivité du gouvernement réside aussi dans la préparation d’une loi de finances rectificative (pour la première fois depuis 30 ans) et dans la mise en place d’un mécanisme de financement garanti par l’Etat, qui a bénéficié à plus de 77.000 TPME, a-t-il ajouté.

Tout en réitérant la volonté du gouvernement à fixer parmi ses priorités la mise en œuvre des orientations royales des deux derniers discours du Trône et de la Révolution du Roi et du peuple, le ministre des Finances a rappelé que ces orientations sont destinées à l’ensemble des acteurs, «et à leur tête le parlement», a-t-il précisé.