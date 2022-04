© Copyright : DR

Le groupement constitué des entreprises chinoises CRRC Dalian, CACS et Zhongtian, a remporté l’appel d’offres portant sur l’exploitation et la maintenance du parc éolien Tanger-Dhar Saadane, pour une durée de trois ans.

L’Office nationale de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a choisi son partenaire pour assurer l’exploitation et la maintenance du parc éolien de Tanger-Dhar Saadane, dont la puissance installée s’élève à 107,1 MW.

Suite à un appel d’offres initié en janvier 2022, l’Office a en effet retenu hier, jeudi 7 avril, le groupement d’entreprises chinoises constitué de CRRC Dalian Co. Ltd (mandataire du groupement), de la société d’ingénierie CACS, et de la société Zhongtian Huineng. Le montant annuel de l’offre retenue est de 50,4 millions de dirhams.

Le groupement chinois, qui était en concurrence avec Siemens Gamesa et un groupement constitué de Coverwind Solutions et Les Grands Ateliers de Maintenance, assurera l’exploitation du parc éolien Tanger-Dhar Saadane pour une durée de trois ans.

Le contrat consiste notamment à surveiller et exploiter l’ensemble des 126 éoliennes que compte le parc, ainsi que le réseau électrique interne haute tension (qui assure le raccordement entre le parc et le poste d’évacuation) afin d’optimiser les conditions de fonctionnement des éoliennes.

Le contrat comprend également un volet transfert de compétences. Des formations périodiques sur site seront programmées pour le personnel de l’ONEE afin de lui transmettre les connaissances concernant l’exploitation, la maintenance et la réparation des équipements.

Le site de Dhar Saadane fait partie du parc éolien Tanger I, inauguré par le Roi Mohammed VI en juin 2010, d’une puissance installée de 140 MW, et réalisé pour un investissement global de 2,75 milliards de dirhams.

Ce parc, considéré à l’époque comme le plus grand d’Afrique, est développé en deux zones, sur une longueur de 42 kilomètres: la première, située à Dhar Saadane (à 22 km au sud-est de Tanger), est constituée de 126 éoliennes, tandis que la seconde zone, située à 12 km à l'Est de Tanger, comprend 39 éoliennes.