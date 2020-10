© Copyright : DR

Kiosque360. Le projet coûtera pas moins de 90 millions de dirhams. Cette zone d’activités artisanales et industrielles sera composée de près de 230 locaux destinés à accueillir des activités artisanales polluantes et nuisibles et une vingtaine de lots dédiés aux activités industrielles.

Ouazzane sera dotée d’une nouvelle zone dédiée aux activités artisanales et industrielles, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 27 octobre. Le journal explique que cette initiative vise à mettre à la disposition des professionnels un espace organisé et adéquat pour exercer leurs activités tout en respectant les conditions et normes en vigueur. On apprend qu’un budget de 90 millions de dirhams sera réservé à ce projet qui est le fruit d’une convention de partenariat, dont les dispositions ont été adoptées lors de la dernière session ordinaire du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRTTTA). Notons que ce nouvel espace, qui sera construit à la périphérie de Ouazzane, sera composé de près de 230 locaux destinés à accueillir des activités artisanales polluantes et nuisibles et une vingtaine de lots dédiés aux activités industrielles, aux services de contrôle et administratifs, et à une mosquée.

«Selon les dispositions de cette convention, le CRTTTA s’engage à assurer le financement de la totalité du coût de ce projet (90 millions de dirhams). Le conseil communal de Ouazzane se charge de l’octroi du foncier et des autorisations nécessaires pour la mise en place de la future zone des activités économiques. Quant à l’APDN, elle s’engage à réaliser, en coordination avec les quatre autres partenaires, toutes les études et les travaux de nouvelle infrastructure, et ce conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

On apprend également que, parmi les 18 points inscrits à l’ordre du jour de cette session ordinaire, figurait celui d’une convention de partenariat pour la création d’une nouvelle zone d’activité industrielle et artisanale dans la province de Fahs-Anjra, dont les dispositions ont été approuvées lors de cette assemblée. Ainsi, le quotidien indique que le projet de convention liant le CRT-TTA à des partenaires institutionnels et conseils élus permet la création de cette nouvelle plateforme, plus précisément dans la commune rurale Al Bahraouiyine et pour une enveloppe budgétaire de 132 millions de dirhams.