Le président de la Commune urbaine d'Agadir, Aziz Akhannouch s'enquiert de l'état d'avancement des travaux de mise à niveau de la zone touristique et balnéaire.

Le président de la Commune urbaine d’Agadir, Aziz Akhannouch était à Agadir lors de la commémoration du 62ème anniversaire de la reconstruction de la ville de la ville. A cette occasion, il a assisté à la présentation de l’état d’avancement des travaux de mise à niveau de la zone touristique et balnéaire, un projet inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain 2020- 2024, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 2 mars.

Ainsi, 78 millions de dirhams ont été alloués pour la mise à niveau de la vallée des oiseaux, qui deviendra, après 30 mois de travaux, le véritable poumon vert de la ville.

Le PDU d’Agadir 2020-2024 prévoit également la réalisation du parking Al Moggar/place Agoran situé au niveau du boulevard Mohammed V et la création d’autres parkings souterrains, désengorgeant et fluidifiant ainsi la circulation en ville.

Face aux problème de mobilité, un autre projet de parking souterrain est à l’ordre du jour . il s'agit de Bijaouan Belvédère pour organiser et aménager le cœur de la baie d’Agadir. Outre l’aménagement de la place Belvédère, le journal précise entre autres que la piscine municipale actuelle et ses annexes seront déplacées et trouveront place en contrebas faisant revivre cet équipement avec la possibilité de l’alimenter en eau de mer.

Pour l’arrosage des espaces verts, un programme de réutilisation des eaux usées est aussi prévu mobilisant une enveloppe de 150 millions dirhams pour la première tranche. Le taux de réalisation de ce projet a atteint 68%.

Les places le Soleil et Lahouar seront également réaménagées pour devenir un lieu d’activité sportive et de jeux d’enfant tout comme l’ancien siège de Bank Al- Maghrib à Agadir en musée de la reconstruction et de la mémoire de la ville.