© Copyright : DR

L’élection des instances du Conseil national de l’ordre des experts-comptables, prévue ce mardi 10 mars, risque de se dérouler à couteaux tirés. L'ancien vice-président de la CGEM, Faïçal Mekouar, qui en avait démissionné, se trouve parmi les candidats sérieux au poste de président.

Le scrutin s’annonce tendu, ce mardi 10 mars, à l'ordre des experts-comptables. Pas moins de 47 personnes ont déposé leur candidature à ces élections, qui permettront de désigner les membres du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables.

Une liste de 11 experts-comptables, composant le futur bureau du Conseil, doit être retenue à l’issue du vote, qui doit avoir lieu à la fin de cette journée. Les membres élus de ce bureau désigneront à leur tour le nouveau président de l'ordre, qui doit succéder à Issam Maguiri, qui a décidé de ne pas se représenter, après un mandat de trois ans.

«J’estime que j’ai suffisamment donné {de moi-même} à la profession. Je lui ai consacré au moins la moitié de mon temps de travail. Il est temps de laisser la place à d’autres confrères et consoeurs», a-t-il indiqué, interrogé par Le360.



La décision de retrait du président sortant à ce scrutin laisse la voie libre à d'autres prétendants.

Les experts-comptables que compte le Maroc ont eu droit cette année à une campagne électorale très animée, caractérisée par l'expression des clivages entre les différentes générations de cette profession.

Sur les réseaux sociaux, les membres d'un collectif anonyme, baptisé «Groupe de jeunes indépendants», a exprimé ses inquiétudes face à la domination des "Big Four" (soit les grands cabinets d'audit internationaux que sont Deloitte, Ernst & Young, KPMG et PwC), ainsi que celle d'autres grands cabinets d'expertise-comptable marocains, et ont plaidé pour un rajeunissement des instances du Conseil national de cette ordre corporatif.

Parmi les candidats prétendant au poste de président de l’Ordre des experts-comptables, on parle de Faïçal Mekouar, ancien vice-président général de la CGEM, qui sera en concurrence directe avec d’autres noms bien connus de cette profession, dont Abdelaziz Arji, Anas Abou El Mikias, Ahmed Nadif, Abdelkader Boukhriss, Larbi El Aoufir, Mohammed El Krimi et Laila El Andaloussi.