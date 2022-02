© Copyright : DR

Kiosque360. L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et la Chambre de commerce Ouest Canada (CCOC) se sont alliées pour la promotion des produits marocains dans l’un des plus grands marchés nord-américains. Cet article est une revue de presse tirée des Inspirations ECO.

L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) veut aider à la facilitation de l’accès des exportateurs marocains au marché canadien. Comme le rapporte Les Inspirations ÉCO dans son édition du jour, «l’association a signé une convention de partenariat avec la Chambre de commerce Ouest Canada (CCOC), dans le but de favoriser les synergies et améliorer la coordination, afin d’améliorer les conditions d’export des produits et services marocains au Canada».



Le quotidien assure que la convention vise aussi à encourager les investisseurs canadiens à s’installer au Maroc et profiter de son climat d’affaires. Il ajoute qu’elle «permettra, entre autres, la réalisation de recherches sur les marchés, les débouchés des produits et services du Maroc au Canada et les opportunités d’affaires au Canada, la réalisation d’activités promotionnelles et l’organisation de programmes de formation et d’échange d’experts».



Le journal parle aussi de la constitution «d'un comité mixte pour superviser les échanges d’informations économiques et commerciales, d’opportunités d’affaires et/ou d’investissement et veiller au développement et à la réalisation des différents programmes promotionnels qui seront arrêtés». Les Inspirations ÉCO est convaincu que «la convention viendra dynamiser encore plus les efforts et les projets de coopération déjà lancés par l’ASMEX dans le cadre du Club d’Affaires Maroc-Canada».

Le quotidien signale que la cérémonie de signature a eu lieu en présence de Souriya Otmani, ambassadeur du Maroc au Canada, Hassan Sentissi El Idrissi, président de l’ASMEX, Khalid Lemzouji, président de la Chambre de commerce Ouest Canada, et Abid Kabadi, président du Club d’affaires Maroc-Canada au sein de l’ASMEX. Elle coïncide avec la célébration cette année du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada.

Ainsi, les deux entités seront, selon le quotidien, «appelées à s’inscrire dans des partenariats innovants adaptés aux besoins spécifiques des entreprises marocaines et canadiennes en quête de performance, d’innovation et d’intégration dans les chaînes de valeur internationales… ». L'objectif est «d’améliorer les échanges commerciaux entre les deux pays, qui, bien qu’ils soient en constante croissance, demeurent modestes au regard des potentialités qu’offrent nos deux économies».