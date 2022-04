© Copyright : Brahim Moussaaid / le360 (capture image vidéo)

Le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir, a lancé le jeudi 21 avril dernier à Rabat une nouvelle et vaste campagne promotionnelle dénommée «Maroc, Terre de Lumière», qui s'adresse à 19 marchés. En voici les enjeux.

Devant une assistance venue nombreuse et composée de ministres, de professionnels de tourisme et de représentants des secteurs public et privé, le directeur général de l’ONMT a formulé une ambition de taille: positionner le Maroc parmi les meilleurs destinations touristiques dans le monde.

«Nous voulons agir efficacement pour que le Maroc soit encore plus attractif en sachant qu’il possède d’énormes potentialités: les infrastructures, la nature (plages, montagnes, désert), la culture et le patrimoine historique, entre autres», a expliqué Adel El Fakir. Le Royaume occupe en effet la 1ère place des meilleures destinations en Afrique et la 29e position dans le monde. Il a accueilli, en 2019, quelque 13 millions de touristes et ambitionne d’intégrer le top 10 mondial des meilleures destinations.

La nouvelle campagne, «Maroc, Terre de Lumière», se veut une pierre de plus dans cet édifice. Menée auprès de 19 marchés cibles, elle se veut plus performante et mieux ciblée. Objectif: faire en sorte que le tourisme demeure l’un des piliers de l’économie nationale et l’un des secteurs marocains les plus performants et plus rayonnants à l'échelle du continent et du monde.

«Nous voulons positionner le Maroc parmi les destinations touristiques mondiales les plus convoitées et renforcer son cachet tendance, surtout auprès des nouvelles générations de voyageurs», a lancé Adel El Fakir.

«Nous sommes fiers aujourd’hui d’être les témoins de ce changement de paradigme. Un changement dont l’ambition est de sublimer notre pays et d’en refléter tous les contrastes», a-t-il ajouté.

Pour lui, le lancement de cette nouvelle marque internationale constitue, incontestablement, un moment important dans l’histoire de l’Office nationale marocain du tourisme. Le directeur général de l'ONMT a aussi expliqué que la nouvelle campagne reposait sur «trois composantes que sont la nouvelle identité visuelle de la marque Maroc (palmier, plage et porte de la médina), un grand film institutionnel et de nombreuses déclinaisons en affichage».

La philosophie de cette nouvelle campagne, a-t-il promis devant une assistance acquise, est en «rupture totale avec les codes classiques. Elle se veut un nouveau souffle, pour une nouvelle audience, une cible plus jeune, plus dynamique, plus connectée», ainsi qu'«en quête d’inattendu, de découverte et de sensations fortes».

Le lancement de la nouvelle campagne sera opéré dès vendredi 22 avril 2022, sur 19 marchés en simultané, incluant les 5 marchés stratégiques du Maroc (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis), les Moyen et Proche-Orient, Israël et l’Afrique. L’objectif est d’atteindre un haut niveau d’impact, de notoriété et de couverture.

La campagne va cibler les touristes dont les tranches d’âge sont comprises entre 25 et 59 ans, avec un intérêt tant pour l’art, la culture, la nature, le patrimoine, l’arrière-pays que pour les plages et les loisirs.

La cérémonie de présentation de la campagne s’est déroulée notamment en présence des ministres du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, du Transport, Mohammed Abdeljalil, et de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli ainsi que de Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du Tourisme.